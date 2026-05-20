Miatta zuhant a halálba a 17 éves lány – megrázó részletek a szentlőrinci tragédiáról

Döbbenetes részleteket osztott meg a Bama.hu a hétfői, szentlőrinci tragédiáról, amelyben a 17 éves Vanda veszítette életét. A gyanúsított és a fiatalkorú áldozat együtt éltek abban a lakásban, ahol a nyomozás eddigi adatai szerint napokon keresztül brutális mennyiségű „kristály” nevű drogot és Frontin tablettát fogyasztottak. Végül, május 18-án a szerek hatása alatt álló pár között dulakodás alakult ki. Ennek során a gyanúsított olyan súlyosan bántalmazta a védtelen tinédzsert, hogy a lakás szinte minden helyiségét vérnyomok borították, és az egész otthonban a pusztítás nyomai látszódtak.

Napokig tartó drogozás előzte meg a szentlőrinci tragédiát, amelyben a 17 éves Vanda vesztette életét – Fotó: Olvasói/Bors

Menekülni próbált, a negyedikről zuhant a mélybe Szentlőrincen

A 17 éves Vanda kétségbeesetten próbált szabadulni agresszív párja elől, de a bezárt lakásból nem talált kiutat. Végső elkeseredésében a lakás negyedik emeleti erkélyére menekült, majd kizuhant onnan.

Bár a mentők és az orvosok küzdöttek az életéért, a lány a földre érkezéskor olyan súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, hogy a kialakult sokk miatt a kórházban meghalt.

Büntetett előéletű a gyanúsított

Az emberöléssel gyanúsított 22 éves férfi nem ismeretlen a hatóságok előtt, korábban megjárta már a börtönt. Ha Vanda halála kapcsán bebizonyosodik a bűnössége, 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

A bíróság döntése szerint hatalmas a kockázata annak, hogy a férfi szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől, vagy megpróbálná megsemmisíteni a bizonyítékokat, esetleg újabb bűncselekményt követne el. Ezért a bíróság 30 napra elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, ám a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a döntés még nem végleges.