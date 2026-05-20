Bosszúra készülnek a szentlőrinci lány halála miatt, esténként mécsesek világítják be a tragédia helyszínét

Esténként mécsesek fénye világítja be a szentlőrinci panelház előtti területet, ahol néhány nappal ezelőtt még rendőrök, mentők és sokkoló jelenetek uralták a környéket. A szentlőrinci tragédia az egész települést megrázta, mindenki döbbenten fogadta a 17 éves Vanda halálát – írja a Bama.hu.

Késő estig dolgoztak a rendőrök a szentlőrinci tragédia helyszínén

Fotó: Bama.hu

A szentlőrinci tragédia helyszínére folyamatosan érkeznek az emberek

Virágok, mécsesek és személyes üzenetek jelentek meg annál a társasháznál, ahonnan hétfőn kizuhant a fiatal lány. A helyiek szerint a 17 éves S. Vanda kedves, szeretetteljes lány volt, aki előtt még ott állt az egész élet.

A tragédia reggelén a környéken lakók hangos veszekedésre, sikoltozásra és csattanásokra lettek figyelmesek. Nem sokkal később már rendőrök és mentősök lepték el a panelház környékét.

A lány életéért hosszú ideig küzdöttek a mentők, még traumás újraélesztést is alkalmaztak. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, végül azonban a fiatal a kórházban meghalt.

Dulakodás nyomai szerte a lakásban, kristályt fogyasztottak a tragédia előtt

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság később közölte: az idegenkezűség lehetőségét nem tudják kizárni, ezért emberölés gyanúja miatt indítottak nyomozást.

A rendőrök szerint a 22 éves férfi és a lány kapcsolata korábban is viharos volt, többször összevesztek, és a konfliktusok tettlegességig fajultak. A nyomozók a lakásban dulakodás nyomait találták, a nyomok szerint a férfi bántalmazta a lányt, aki menekülni próbált előle.

A férfit előállították, majd kihallgatták. Azt elismerte, hogy veszekedtek és kábítószert fogyasztottak, az emberölést azonban tagadta.

Bosszútól tartanak a helyiek

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A tragédia után a közösségi médiában többen bosszút emlegettek, erről a helyiek is beszéltek. Többen attól tartanak, hogy az indulatok nagyon gyorsan elszabadulhatnak.

A panelház környékén ugyanakkor esténként továbbra is csendben gyűlnek össze az emberek. Mécseseket gyújtanak, virágokat helyeznek el, és próbálják feldolgozni a történteket.

Szentlőrincen a 17 éves lány halálát még nagyon sokáig nem fogják elfelejteni.