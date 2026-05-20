Bosszúra készülnek a szentlőrinci lány halála miatt, esténként mécsesek világítják be a tragédia helyszínét

Esténként mécsesek fénye világítja be a szentlőrinci panelház előtti területet, ahol néhány nappal ezelőtt még rendőrök, mentők és sokkoló jelenetek uralták a környéket. A szentlőrinci tragédia az egész települést megrázta, mindenki döbbenten fogadta a 17 éves Vanda halálát – írja a Bama.hu.
A szentlőrinci tragédia helyszínére folyamatosan érkeznek az emberek
Virágok, mécsesek és személyes üzenetek jelentek meg annál a társasháznál, ahonnan hétfőn kizuhant a fiatal lány. A helyiek szerint a 17 éves S. Vanda kedves, szeretetteljes lány volt, aki előtt még ott állt az egész élet.
A tragédia reggelén a környéken lakók hangos veszekedésre, sikoltozásra és csattanásokra lettek figyelmesek. Nem sokkal később már rendőrök és mentősök lepték el a panelház környékét.
A lány életéért hosszú ideig küzdöttek a mentők, még traumás újraélesztést is alkalmaztak. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, végül azonban a fiatal a kórházban meghalt.
Dulakodás nyomai szerte a lakásban, kristályt fogyasztottak a tragédia előtt
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság később közölte: az idegenkezűség lehetőségét nem tudják kizárni, ezért emberölés gyanúja miatt indítottak nyomozást.
A rendőrök szerint a 22 éves férfi és a lány kapcsolata korábban is viharos volt, többször összevesztek, és a konfliktusok tettlegességig fajultak. A nyomozók a lakásban dulakodás nyomait találták, a nyomok szerint a férfi bántalmazta a lányt, aki menekülni próbált előle.
A férfit előállították, majd kihallgatták. Azt elismerte, hogy veszekedtek és kábítószert fogyasztottak, az emberölést azonban tagadta.
Bosszútól tartanak a helyiek
A férfit a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A tragédia után a közösségi médiában többen bosszút emlegettek, erről a helyiek is beszéltek. Többen attól tartanak, hogy az indulatok nagyon gyorsan elszabadulhatnak.
A panelház környékén ugyanakkor esténként továbbra is csendben gyűlnek össze az emberek. Mécseseket gyújtanak, virágokat helyeznek el, és próbálják feldolgozni a történteket.
Szentlőrincen a 17 éves lány halálát még nagyon sokáig nem fogják elfelejteni.