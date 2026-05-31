Végső búcsút vettek a negyedikről lezuhant 17 éves lánytól

Mély megdöbbenést és gyászt keltett az a tragikus eset, amelyről a Sonline.hu számolt be. Május 28-án kísérték utolsó útjára a szentlőrinci tragédia áldozatát, azt a mindössze 17 éves lányt, aki a hónap közepén zuhant ki egy negyedik emeleti lakás erkélyéről.

Bár a helyszínre érkező mentők hosszú időn keresztül, megfeszített erővel küzdöttek a fiatal lány életéért, a súlyos sérülések miatt a kórházban végül életét vesztette.

Az eset körülményeit jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják a hatóságok, a rendőrség pedig emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, melynek keretében a lány 22 éves párját már le is tartóztatták.

A fájdalmas búcsúztatón rengetegen gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiataltól, akit édesapja mellé helyeztek örök nyugalomra. A gyászoló családtagok, barátok és ismerősök rengeteg virággal és koszorúval tisztelegtek az emléke előtt.