Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

végső búcsú

Végső búcsút vettek a negyedikről lezuhant 17 éves lánytól

Végső nyugalomra helyezték azt a 17 éves lányt, aki május közepén tisztázatlan körülmények között zuhant a mélybe egy negyedik emeleti lakás erkélyéről. A szentlőrinci tragédia áldozatát rengeteg gyászoló kísérte el utolsó útjára, miután a mentők hosszas küzdelme ellenére a kórházban életét vesztette.
Mély megdöbbenést és gyászt keltett az a tragikus eset, amelyről a Sonline.hu számolt be. Május 28-án kísérték utolsó útjára a szentlőrinci tragédia áldozatát, azt a mindössze 17 éves lányt, aki a hónap közepén zuhant ki egy negyedik emeleti lakás erkélyéről.

A szentlőrinci tragédia helyszíne
Fotó: Bors

Édesapja mellé temették a szentlőrinci tragédia áldozatát

Bár a helyszínre érkező mentők hosszú időn keresztül, megfeszített erővel küzdöttek a fiatal lány életéért, a súlyos sérülések miatt a kórházban végül életét vesztette. 

Az eset körülményeit jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják a hatóságok, a rendőrség pedig emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, melynek keretében a lány 22 éves párját már le is tartóztatták. 

A fájdalmas búcsúztatón rengetegen gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a tragikus hirtelenséggel elhunyt fiataltól, akit édesapja mellé helyeztek örök nyugalomra. A gyászoló családtagok, barátok és ismerősök rengeteg virággal és koszorúval tisztelegtek az emléke előtt.

 

