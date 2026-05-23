Újabb gyanús körülmény derült ki a negyedikről kizuhant 17 éves lány halála kapcsán

A ház előtt feküdt mozdulatlanul a 17 éves lány, amikor a családtagjai a helyszínre rohantak. A szentlőrinci tragédia után a nagyszülők megrázó részleteket meséltek a Borsnak Vanda utolsó napjairól.

A szentlőrinci tragédia számos kérdést vet fel

Fotó: Bors

A szentlőrinci tragédia előtt is viharos volt a kapcsolatuk

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a 17 éves Vanda a szentlőrinci lakás negyedik emeletéről zuhant ki, miután összeveszett a párjával, Richárddal. A rendőrség emberöléssel gyanúsítja a 22 éves férfit, aki tagadja, hogy ő okozta volna a lány halálát. A család szerint azonban a kapcsolat régóta tele volt erőszakkal és félelemmel.

Vanda egyik nagymamája elmondta, hogy a lány korábban Somogyapátiba szökött Richárdhoz, de a család féltette őt a férfitól.

A lányom a nyomortanyából kivette Richárdot, Somogyapátiból, és mindent megvett nekik több százezer forintért! Mindez nem volt jó annak a csöves kutyának! Kidobta Vandát a negyedik emeletről!

– mesélte összeomolva.

A hozzátartozók szerint Richárd rendszeresen bántalmazta a lányt, aki ennek ellenére mindig megbocsátott neki.

Vanda sokat szenvedett a párkapcsolatában

Fotó: Olvasói/Bors

„A hajánál fogva húzta végig a faluban”

A család szerint a férfi már korábban is brutálisan bánt Vandával. A nagymama állítása szerint előfordult, hogy Richárd szó szerint a hajánál fogva húzta végig a lányt a faluban. A tragédia reggelére is tisztán emlékszik az anyai nagymama.

Elmondása szerint fél nyolc körül érkezett a lakáshoz, mert Vanda vezetni szeretett volna menni, de hiába zörgetett, senki nem nyitott ajtót.

Vér szivárgott Vanda szájából

A másik nagymama, Gyöngyi a helyszínen látta az unokáját. A családtagok egy telefonhívás után rohantak a házhoz, ahol Vanda a földön feküdt.

A drága unokám szájából szivárgott a vér. Vandám nem mozdult. Szerintem már halott volt, de próbálták újraéleszteni

– mondta a gyászoló nagymama.

A nő szerint az unokája menekülni próbálhatott a lakásból.

Biztos vagyok benne, hogy megpróbált Richárd elől elmenekülni, hiszen jól láttam, hogy a kisunokám még a halálában is a kulcscsomóját szorongatta

– mondta megtörten.

A család azt akarja, hogy a férfi soha ne szabaduljon

Vanda apai nagymamája a szentlőrinci temetőben beszélt arról, hogy azt szeretnék, a férfi egész életében börtönben maradjon.