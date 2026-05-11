A fenntartható közlekedést támogatja a BRFK új fejlesztése

Új kerékpáros szervízponttal bővült a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának környezete, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. A fejlesztés célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a közlekedőknek, miközben erősíti a biztonságos és környezettudatos városi közlekedés szemléletét. Az új állomás a főosztály központi épülete előtt kapott helyet, és a nap huszonnégy órájában, ingyenesen használható. A kezdeményezés a kerékpáros közlekedés támogatását szolgálja, amely egyre fontosabb szerepet tölt be az élhető városi környezet kialakításában – írta a Police.hu.

A szervízpont a közlekedésbiztonságot is szolgálja

A szervízpont kialakításának elsődleges célja az volt, hogy a kerékpárosok gyors segítséget kapjanak kisebb műszaki problémák esetén. A könnyen hozzáférhető karbantartóállomás hozzájárulhat ahhoz, hogy a közlekedők biztonságosabb állapotú járművekkel vegyenek részt a forgalomban.

A fejlesztés különlegessége, hogy a Mozgásjavító Intézettel együttműködésben kisebb kerekesszék-javításokra is lehetőséget biztosít. A tervezés során fontos szempont volt az akadálymentes használat és az egyszerű kezelhetőség, hogy minden közlekedő számára könnyen elérhető legyen a szolgáltatás.

Az átadott állomás mellett elhelyezett figyelemfelhívó plakát a jövőben folyamatosan emlékezteti majd a közlekedőket a kölcsönös odafigyelés és a szabályok betartásának fontosságára.

Az eseményhez kapcsolódva balesetmegelőzési programot is szerveztek a környékbeli iskolák diákjai számára. A tanulók interaktív szimulátorok segítségével ismerkedhettek meg a közlekedésbiztonság alapjaival, többek között reakcióidő- és borulásszimulációs eszközök kipróbálásával. A kezdeményezés jól illeszkedik azokhoz a törekvésekhez, amelyek a biztonságosabb és fenntarthatóbb városi közlekedés kialakítását helyezik előtérbe Magyarországon.

