Többször megerőszakolta saját lányát a hajdú-bihari férfi, a bíróság nem kegyelmezett

Jogerősen fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki bántalmazta, bezárta és megerőszakolta saját kiskorú lányát – írta a Haon.hu. A férfi hosszú időre börtönbe kerül a szexuális erőszak miatt.
Szexuális erőszak ügyében született jogerős ítélet
Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője május 14-én közölte, hogy az ítélet a május 13-án tartott előkészítő ülésen született meg. Az ügyészség ismertette a vádiratot, valamint a beismerés esetére vonatkozó mértékes indítványt. A vádlott beismerő nyilatkozatot tett és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amit a bíróság elfogadott.
A törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében, személyi szabadság megsértésének bűntettében és testi sértés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. A bíróság a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenység gyakorlásától, amelynek során 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével, gondozásával vagy gyógykezelésével kerülhetne kapcsolatba.
A férfit a feltételes szabadság kedvezményéből is kizárták, így 16 évig biztosan börtönben marad.
Az ítélet szerint a vádlott 2025 január elején szabadult a Szegedi Fegyház- és Börtönből, majd rokonainál tartózkodott egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A férfi korábban sem vett részt gyermekei nevelésében, lányával csak alkalmanként találkozott. A bíróság szerint 2025 márciusában és áprilisában két alkalommal is szexuális cselekmények eltűrésére kényszerítette a kiskorú sértettet. A vádlott a lányt többször arcon ütötte, befogta a száját, lefogta a kezeit és akarata ellenére közösült vele.
Bezárta a lányt a házba
A sértett 2025 júniusában ismét találkozott az apjával, aki kerékpárral vitte magával. A férfi féltékenységének adott hangot, amiért a lány fiúkkal beszélgetett, majd azt követelte, hogy ne járjon iskolába és ne tanuljon tovább. A vádlott azzal fenyegette meg a lányt, hogy megöli magát és őt is, továbbá bántalmazni fogja az édesanyját és a nevelőapját. Később pedig bezárta a házba a sértettet.
Gazos területen fogták el a férfit
A bíróság szerint a vádlott később ismét bántalmazta és megerőszakolta a sértettet. Másnap a lány édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, miután a gyermek már napok óta nem tért haza. A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság járőrei keresni kezdték a férfit, akit végül egy gazos területen találtak meg. A vádlott azt állította, hogy éppen a lányát keresi.
Dr. Szalontai Krisztina bíró az ítélet indokolásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy a férfi saját lánya sérelmére követte el a bűncselekményeket, valamint azt is, hogy többszörös visszaesőként röviddel szabadulása után újabb erőszakos bűncselekményeket követett el.
Az ítélet jogerős.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.