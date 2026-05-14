Többször megerőszakolta saját lányát a hajdú-bihari férfi, a bíróság nem kegyelmezett

Jogerősen fegyházbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki bántalmazta, bezárta és megerőszakolta saját kiskorú lányát – írta a Haon.hu. A férfi hosszú időre börtönbe kerül a szexuális erőszak miatt.

Szexuális erőszak miatt 16 év fegyházzal sújtotta Dr. Szalontai Krisztina bíró a vádlottat

Fotó: Napló-archív

Szexuális erőszak ügyében született jogerős ítélet

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője május 14-én közölte, hogy az ítélet a május 13-án tartott előkészítő ülésen született meg. Az ügyészség ismertette a vádiratot, valamint a beismerés esetére vonatkozó mértékes indítványt. A vádlott beismerő nyilatkozatot tett és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amit a bíróság elfogadott.

A törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében, személyi szabadság megsértésének bűntettében és testi sértés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. A bíróság a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenység gyakorlásától, amelynek során 18 év alatti személyek nevelésével, felügyeletével, gondozásával vagy gyógykezelésével kerülhetne kapcsolatba.

A férfit a feltételes szabadság kedvezményéből is kizárták, így 16 évig biztosan börtönben marad.

Az ítélet szerint a vádlott 2025 január elején szabadult a Szegedi Fegyház- és Börtönből, majd rokonainál tartózkodott egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A férfi korábban sem vett részt gyermekei nevelésében, lányával csak alkalmanként találkozott. A bíróság szerint 2025 márciusában és áprilisában két alkalommal is szexuális cselekmények eltűrésére kényszerítette a kiskorú sértettet. A vádlott a lányt többször arcon ütötte, befogta a száját, lefogta a kezeit és akarata ellenére közösült vele.

Bezárta a lányt a házba

A sértett 2025 júniusában ismét találkozott az apjával, aki kerékpárral vitte magával. A férfi féltékenységének adott hangot, amiért a lány fiúkkal beszélgetett, majd azt követelte, hogy ne járjon iskolába és ne tanuljon tovább. A vádlott azzal fenyegette meg a lányt, hogy megöli magát és őt is, továbbá bántalmazni fogja az édesanyját és a nevelőapját. Később pedig bezárta a házba a sértettet.