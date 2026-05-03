Brutálisan meggyilkolták a magyar színészt

Pontosan hat éve, ezen a napon járta be a hírt az országot: 2020. május 3-án reggel Szilágyi Istvánt a saját rákosligeti otthonában verte agyon a fia egy kalapáccsal. A 82 éves színész halála nemcsak a kegyetlenség miatt volt sokkoló, hanem azért is, mert a felesége, Humenyánszky Jolán is végignézte a kegyetlen gyilkosságot, és csak akkor tudott a közeli boltba rohanni segítségért, amikor már késő volt. A bíróságon később kiderült, hogy a családi pokol nem akkor kezdődött: a fiú már gyerekkora óta nehéz eset volt, az idős házaspár pedig évek óta mélyszegénységben, adósságok között és folyamatos félelemben élt – írta az Index.hu.

Szilágyi István Gogol: A revizor című komédiájának főpróbáján a Győri Nemzeti Színházban 2015-ben

Forrás: MTI/Krizsán Csaba

Szilágyi István élete és tragikus halála

Bár a közvéleményt a mai napig a tragikus végkifejlet foglalkoztatja, Szilágyi István neve évtizedeken át egészen mást jelentett az országnak. Az 1937-ben született színész a Színművészeti Főiskola után Egerben, a Vígszínházban és Győrben is játszott, de az igazi ismertséget a televíziós sorozatok hozták meg számára.

Szerepelt a Bors, A Tenkes kapitánya és az Egy óra múlva itt vagyok című alkotásokban is, de karaktere végleg Lópici Gáspár figurájával forrt össze a Keménykalap és krumpliorr című filmből.

Ő volt az „utca hírmondója”, aki a történet szerint a közvéleményt irányította, és ez a kedves, vicces figura tette őt a magyar televíziózás egyik legnépszerűbb mellékszereplőjévé. Saját szakmai helyzetéről és az örökös epizódszerepekről 2004-ben a Magyar Nemzetnek így nyilatkozott:

Természetesen nekem is voltak terveim, de inkább csak azt gondoltam, hogy egyik-másik szerepet örömmel eljátszanám, ha rám osztanák. Soha nem kapálództam úgynevezett szerepálmokért.

Bár elismerte, hogy egy pályakezdő színész ritkán vágyik tudatosan mellékszereplőnek, ő alázattal fogadta, amit a sors rábízott. Ez az alázat és egyszerűség jellemezte az életét akkor is, amikor a reflektorfény kialudt, és a rákosligeti ház falai között a szegénység, majd végül a hat évvel ezelőtti véres tragédia várta. A fiát, aki kalapáccsal végzett vele, a bíróság később életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte.