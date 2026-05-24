Elhunyt a meggyilkolt kisfiú édesanyja, megtörte a gyász

Elhunyt a 2010-es évek elején meggyilkolt Szita Bence édesanyja, Szita Szilvia – tudta meg a Borsonline.hu, a portálnak a meggyilkolt kisfiú nagymamája mondta el a tragikus hírt. A nő szenvedélybetegséggel küzdött, megpróbált végezni magával, ám úgy döntött, talpra áll édesanyja és a lánya miatt. Később epilepsziával diagnosztizálták, magas vérnyomás és tüdőbetegség is megkeresrítette a mindennapjait. A napokban végül elhunyt Szita Szilvia.

Elhunyt a 2012-ben meggyilkolt kisfiú, Szita Bence édesanyja

Fotó: Lang Róbert

Szita Bence tragédiája

A kisfiú kálváriája 2012 körül kezdődött, amikor Szita Bence nevelőapja, Gyöngyi Sándor és akkori párja, P. Erika között megromlott a kapcsolat. A fiú az apjához került, ám nem jött ki hasonló korú gyermekeivel. Emiatt a férfi úgy döntött, mindenkinek jobb lesz, ha külön költöznek. A fiú mostohaanyja, P. Erika ezt nem akarta elfogadni és meg volt róla győződve, hogy Szita Bence tehet a kapcsolat megromlásáról. Ekkor határozta el, hogy megöli a kisfiút.

2012. október 29-én P. Erika rávette a kis Bencét arra, hogy menjen el hozzá Kaposvárra néhány napra. A fiú ennek amiatt örült, mert együtt lehet a nővérével. Amikor Bence megérkezett, Erikával volt B. József és K. József is. A két hajléktalan férfinak azért fizetett a nő, hogy megöljék a fiút. Előbb egy kocsmában bort itattak vele, majd Sántos külterületére vitték, ahol megkínozták és élve elásták.

A gyilkosokat végül elfogták, 2014-ben életfogytiglani börtönbüntetést kaptak, a nő 2017-ben, a két férfi pedig 2019-ben halt meg a rácsok mögött.



