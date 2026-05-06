Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hamarosan lángokba borulhat egész Moszkva – itt van Zelenszkij véres terve

Látta?

Curtis és családtagjai könnyek között hallgatták végig a bátyja ítéletét

szívcity

A tanárai is megdöbbentek, miért rohant ki angolóráról a 15 éves Gyula

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tanóra közben érkezett a segélykérés a tizenöt éves fiatal telefonjára, aki egy pillanatig sem habozott és az utcára sietve kétszer is sikeresen újraélesztett egy bajba jutott férfit. A hősies életmentésben kulcsszerepet játszott a SzívCity alkalmazás, amely pontosan akkor riasztotta a képzett diákot, amikor a legnagyobb szükség volt a gyors beavatkozásra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szívcitydiákOrszágos MentőszolgálatÚjraélesztéséletmentéstanár

Egy budapesti angolóráról sietett a helyszínre az a mindössze 15 éves fiatal, aki hősies helytállásával mentette meg egy bajba jutott férfi életét a IX. kerületben. A gyors és szakszerű beavatkozásban a SzívCity alkalmazás volt a diák segítségére, amely azonnal riasztotta a 15 éves Gyulát a közelben történt rosszulléthez – írta a Bors.

A 15 éves Gyula a SzívCity appon kapta az értesítést
A 15 éves Gyula a SzívCity appon kapta az értesítést
Fotó: Borsonline

Angolóráról az életmentésig

Az ifjú életmentő elszántsága döntőnek bizonyult: bár a beteg légzése az első beavatkozás után még összeomlott, a fiú lankadatlanul folytatta az újraélesztést, amíg a férfit stabil állapotban át nem adta a mentőknek. A hős diák ezután visszatért az iskolába, ahol bár bocsánatot kért a hirtelen távozásért, tanárai és diáktársai büszke elismeréssel fogadták a hírt. Az eset akkora hatással volt a fiatalra, hogy már a jövőjét is mentősként tervezi, hogy hivatásszerűen segíthessen a rászorulókon.

Mi az a SzívCity?

A SzívCity egy virtuális közösség, melynek önkéntes tagjai készek megmenteni a keringésleállás (a hirtelen szívmegállás) köztéri áldozatait. A SzívCity app letöltésével és a regisztrációval vállalják, hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Országos Mentőszolgálat riasztására a helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéséhez. Évente 25.000 ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10%-kal csökken. Életbevágó jelentőségű, hogy az újraélesztés mielőbb megkezdődjék!

Egy korábbi cikkünkben szintén egy élet megmentéséről írtunk, azonban ott az alany egy aprócska róka volt, akit két tűzoltó mentett meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!