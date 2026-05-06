A tanárai is megdöbbentek, miért rohant ki angolóráról a 15 éves Gyula

Egy budapesti angolóráról sietett a helyszínre az a mindössze 15 éves fiatal, aki hősies helytállásával mentette meg egy bajba jutott férfi életét a IX. kerületben. A gyors és szakszerű beavatkozásban a SzívCity alkalmazás volt a diák segítségére, amely azonnal riasztotta a 15 éves Gyulát a közelben történt rosszulléthez – írta a Bors.

A 15 éves Gyula a SzívCity appon kapta az értesítést

Fotó: Borsonline

Angolóráról az életmentésig

Az ifjú életmentő elszántsága döntőnek bizonyult: bár a beteg légzése az első beavatkozás után még összeomlott, a fiú lankadatlanul folytatta az újraélesztést, amíg a férfit stabil állapotban át nem adta a mentőknek. A hős diák ezután visszatért az iskolába, ahol bár bocsánatot kért a hirtelen távozásért, tanárai és diáktársai büszke elismeréssel fogadták a hírt. Az eset akkora hatással volt a fiatalra, hogy már a jövőjét is mentősként tervezi, hogy hivatásszerűen segíthessen a rászorulókon.

Mi az a SzívCity?

A SzívCity egy virtuális közösség, melynek önkéntes tagjai készek megmenteni a keringésleállás (a hirtelen szívmegállás) köztéri áldozatait. A SzívCity app letöltésével és a regisztrációval vállalják, hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Országos Mentőszolgálat riasztására a helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéséhez. Évente 25.000 ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10%-kal csökken. Életbevágó jelentőségű, hogy az újraélesztés mielőbb megkezdődjék!

