Rohamot kapott a drogtól a Sztárban sztár +1 kicsi győztese

Varga Miklós lánya, Varga Vivien, a Super TV2 zenés show-műsora, a Sztárban sztár +1 kicsi korábbi szereplője arról beszélt, hogy a szorongásos depresszió és a pánikbetegség egy különösen nehéz életszakaszban jelent meg nála. Elmondása szerint akkoriban az állandó félelem és a legrosszabb forgatókönyvek elképzelése határozta meg a mindennapjait. A kilenc hónapig tartó szorongásos időszakban szinte minden reggel hányingerrel ébredt a Blikk cikke szerint.

Nem sajnáltatni akarom magam, egy célom van, hogy eljusson legalább egy emberhez ez a videó, akit megsegít. Két éve volt egy nehéz időszakom, ami egy szorongásos depresszióval kezdődött, és egy nagyon intenzív pánikbetegséggel folytatódott. Enervált voltam, semmihez nem volt kedvem, iszonyatosan szorongtam, minden reggel hányingerrel keltem, remegett a kezem egész nap, minden este a szobámban feküdtem a földön és sírtam, gyászoltam dolgokat, borzasztóan nehezen viseltem a változásokat"

– vallotta be megrendítő őszinteséggel a TikTokon a 25 éves Varga Vivien.

Füves cigitől lett pánikrohama a Sztárban sztár + 1 kicsi győztesének

Vivien állapota nem egyik napról a másikra romlott el, inkább lassan szorította egyre szűkebbre az életét a félelem. A jobb napok csak rövid fellélegzést hoztak, néhány nyugodtabb időszak után újra visszatért a szorongás, ő pedig úgy érezte, mintha egy olyan ördögi körbe került volna, amelyből képtelen kiszabadulni. Elmondása szerint az első komoly pánikrohamát egy baráti társaságban elszívott füves cigaretta váltotta ki, a rossz élmény után pedig hetekig nem tudott megszabadulni a szorongástól.

Nem vagyok szerhasználó, de elszívtam egy füves cigit a barátaimmal, és nekem az hozta ki életem első pánikrohamát. Aztán teltek a hetek, és egy órámon ültem, amikor egy másodperc leforgása alatt elkezdtem magam kívülről hallani, hasonló volt, mint amikor be voltam tépve. Ekkor volt a második pánikrohamom. Próbáltam összeszedni magam, olyan érzés volt, mintha álmodnék”

– idézte fel a történteket a Sztárban Sztár +1 kicsi 2017-es győztese.