Rohamot kapott a drogtól a Sztárban sztár +1 kicsi győztese

Varga Miklós lánya, Varga Vivien, a Super TV2 zenés show-műsora, a Sztárban sztár +1 kicsi korábbi szereplője arról beszélt, hogy a szorongásos depresszió és a pánikbetegség egy különösen nehéz életszakaszban jelent meg nála. Elmondása szerint akkoriban az állandó félelem és a legrosszabb forgatókönyvek elképzelése határozta meg a mindennapjait. A kilenc hónapig tartó szorongásos időszakban szinte minden reggel hányingerrel ébredt a Blikk cikke szerint.
Nem sajnáltatni akarom magam, egy célom van, hogy eljusson legalább egy emberhez ez a videó, akit megsegít. Két éve volt egy nehéz időszakom, ami egy szorongásos depresszióval kezdődött, és egy nagyon intenzív pánikbetegséggel folytatódott. Enervált voltam, semmihez nem volt kedvem, iszonyatosan szorongtam, minden reggel hányingerrel keltem, remegett a kezem egész nap, minden este a szobámban feküdtem a földön és sírtam, gyászoltam dolgokat, borzasztóan nehezen viseltem a változásokat"
– vallotta be megrendítő őszinteséggel a TikTokon a 25 éves Varga Vivien.
Füves cigitől lett pánikrohama a Sztárban sztár + 1 kicsi győztesének
Vivien állapota nem egyik napról a másikra romlott el, inkább lassan szorította egyre szűkebbre az életét a félelem. A jobb napok csak rövid fellélegzést hoztak, néhány nyugodtabb időszak után újra visszatért a szorongás, ő pedig úgy érezte, mintha egy olyan ördögi körbe került volna, amelyből képtelen kiszabadulni. Elmondása szerint az első komoly pánikrohamát egy baráti társaságban elszívott füves cigaretta váltotta ki, a rossz élmény után pedig hetekig nem tudott megszabadulni a szorongástól.
Nem vagyok szerhasználó, de elszívtam egy füves cigit a barátaimmal, és nekem az hozta ki életem első pánikrohamát. Aztán teltek a hetek, és egy órámon ültem, amikor egy másodperc leforgása alatt elkezdtem magam kívülről hallani, hasonló volt, mint amikor be voltam tépve. Ekkor volt a második pánikrohamom. Próbáltam összeszedni magam, olyan érzés volt, mintha álmodnék”
– idézte fel a történteket a Sztárban Sztár +1 kicsi 2017-es győztese.
A fiatal énekesnő azt is elárulta, a szorongás nem volt újdonság számára. Már gyerekkorában is voltak erős félelmei és testi tünetei, amelyeket akkor homeopátiás kezeléssel sikerült visszaszorítani. Felnőttként azonban a pánik és az állandó aggodalom sokkal erősebben tért vissza. Egy idő után annyira megijedt a saját tüneteitől, hogy a sürgősségin kötött ki, mert attól rettegett, hogy nagy a baj.
„Éreztem, hogy hosszabb, komolyabb lelki procedúra lesz...
Elmentünk sürgősségire, mondván, hogy biztos baj van az agyammal. Teljes kivizsgálás után mondták, hogy nincsen semmi bajom, lelki eredetű a dolog.
Sajnáltam, mert inkább mondják, hogy van egy konkrét fizikai bajom, amit lehet kezelni. De az, hogy nem tudják... Elkezdtem utánaolvasni, és először a skizofréniára találtam rá, ettől is pánikoltam, a házból se mentem már ki ezután, annyira szorongtam” – idézte Varga Vivien megrázó vallomását a bulvárlap.
Az énekesnő számára különösen nehéz volt elfogadni, hogy a vizsgálatok nem mutattak ki testi betegséget, miközben ő nagyon is valóságosnak élte meg a tüneteit. A bizonytalanság csak tovább erősítette benne a félelmet, az internetes keresgélés pedig még rosszabb állapotba sodorta. Amikor a skizofréniáról olvasott, annyira megijedt, hogy már otthonról sem mert kimozdulni.
Később talált rá a derealizáció fogalmára, amelyben végre felismerte a saját állapotát.
Ez egy olyan jelenség, amikor az ember a külvilágot idegennek, álomszerűnek vagy távolinak érzékeli, gyakran tartós szorongás, kimerültség vagy pánik hatására. Vivien úgy érezte, ez pontosan leírja azt, amin keresztülment.
Hét hónap alatt napi több pánikroham, depresszió, feladomérzés, kevés vagyok ehhez az élethez, félek, ki akarok szállni, az alvás volt a kedvenc tevékenységem. Szuicid hajlamom nem volt, csak a szorongás részéből akartam kiszállni. Hallucináltam is éjszaka, mert iszonyúan le volt fáradva az idegrendszere”
– beszélt az ijesztő időszakról Varga Miklós lánya.
Vivien végül szakember segítségével és hosszú, következetes belső munkával tudott elindulni a javulás felé. Az első pszichológusnál még nem érezte azt, hogy jó helyen lenne, később azonban rátalált arra a terapeutára, akivel azóta is együtt dolgozik. A felépülésében emellett egy homeopátiával foglalkozó ismerőse is szerepet kapott.
Az segített, hogy kiszálltam dolgokból, amikből ki kellett. Találtam egy jó szakembert, és az idő is segített. Akkor tud elmúlni, ha nem foglalkozol vele, de nagyon nehéz. Hosszú folyamat volt, és a mai napig van, hogy percekre visszatér. De már nem ijedek meg tőle, tudom, hogy el fog múlni”
– mondta az énekesnő.
Varga Vivien azért beszélt ilyen nyíltan a történetéről, mert szeretne erőt adni azoknak, akik hasonló lelki állapotban vannak, és talán éppen azt érzik, hogy nincs kiút. Üzenete szerint a pánikbetegség és a szorongás nem jelenti azt, hogy valaki „őrült”, és a legnehezebb időszakból is van visszaút.
Saját példájával azt akarta megmutatni, hogy megfelelő segítséggel, kitartással és idővel még egy mély lelki válságból is fel lehet állni.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.