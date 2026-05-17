Szúrt sebbel a hasán tántorgott egy férfi a váci utcákon, mielőtt összeesett egy megállóban

Véres jelenet játszódott le Vácon május 15-én, pénteken délután. Egy férfi az egyik főút melletti buszmegállóban rogyott le a padra, a pólója átázott a friss vértől. Egy járókelő értesítette a mentőket és a rendőrséget, kiderült ugyanis, hogy a hasán szúrt seb van – adta hírül a Borsonline.hu.

Késelés vagy baleset? A váci férfi hasi szúrt sebbel rogyott össze a buszmegállóban

Hasi szúrt sebbel sétálgatott

Helyszíni sajtóértesülések szerint a férfit egy közeli utcában érte a szúrás, közel 300 métert tett meg a buszmegállóig, mire a vérveszteségtől a padra rogyott.

A férfi nagy szerencséje volt, hogy egy arra járó azonnal riasztotta a hatóságokat.

Úgy tudni, a hasa középen éktelenkedett egy mély és erőteljesen vérző szúrás, a férfi pólóján emiatt egy óriási vérfolt volt. A mentők ájulás közeli állapotban találtak rá, alig kommunikált a vérveszteségtől.

A Bors hivatalosan meg nem erősített forrásai szerint a férfi magának okozta a sérülést és nem támadás áldozata lett. A portál megkereste a rendőrséget is az ügyben, amely ezidáig nem válaszolt.

A napokban az ügyészség vádat emelt egy késelésbe torkolló csongrádi közlekedési vita nyomán. Az eset előzménye volt, hogy egy férfi közlekedési vitába keveredett egy nővel, a férfi ezért ököllel úgy megverte a női sofőrt, hogy az nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ezt követően a nő értesítette párját, majd a bántalmazó férfit megkéselték és elverték egy sodrófával.