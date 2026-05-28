Szokatlan lánykérésről készült videó terjed az interneten. A 28 éves, amerikai Jessicát közvetlenül a nagy pillanat előtt olyan szerencsétlenül találta el valami, hogy lila monoklival a szeme alatt mondott igent a párjának, így az eljegyzési fotók nem igazán úgy sikerültek, ahogyan korábban elképzelte a People cikke szerint.

Nem fogja elhinni, mi találta el egy nő arcát

Fotó: TikTok / Josie Blakeslee

Ez találta el a nő arcát

Nem a gyémántgyűrű volt az egyetlen, amely emlékezetessé tette Jessica Blakeslee eljegyzését. A történetet a nála egy évvel fiatalabb húga, Josie osztotta meg a TikTokon. A videó azóta nagyot ment a közösségi oldalon. Az ominózus napon, május 9-én a nő a barátjával, a 27 éves Mark Michaellel golfozott a kaliforniai Pacific Grove Golf Links golfpályán, amikor baleset történt. Az egyik játékos labdája betörte a pár golfkocsijának szélvédőjét.

Sajnos pont az arcomba csapott"

– teszie hozzá a fiatal nő a videóban.

Jessica szerint kicsi volt az esélye annak, hogy pont őt találja el egy golflabda: szinte egy a millióhoz.

Jessica korábban az amerikai egyetemi bajnokság első osztályában kosárlabdázott, úgyhogy nem ismeretlenek számára a sportsérülések. Még orrcsonttörése is volt, állítólag nem is egyszer,

de arra igazán nem számított, hogy az eljegyzése napján is hasonló próbatétel vár rá.

A pálya orvosa megvizsgálta. Nem talált nála agyrázkódásra utaló jeleket, ezért Jessica úgy döntött, nem hagyja, hogy a baleset tönkretegye a napját. Josie és Mark titokban egyeztetett Jessica szüleivel arról, hogy ilyen körülmények között megtartsák-e a lánykérést. A TikTokon többen azt írták, ők biztosan elhalasztották volna, mert senki sem szeretne feldagadt, sérült arccal igent mondani. Jessica családja viszont úgy döntött, maradnak a tervnél.

Mivel Jess azt mondta, hogy jól érzi magát, és szeretné folytatni az aznapra tervezett programokat, úgy éreztük, nem lenne helyes közbelépni, és keresztülhúzni Mark gondosan előkészített lánykérését”

– mondta Josie.

Mark ugyanis mindent gondosan megszervezett: még fotóst is fogadott, és egy olyan helyszínt választott, amely mindkettejük számára különleges jelentéssel bír. Jessica később azzal viccelődött, hogy a szerelmet nem lehet elhalasztani.

Josie este még megpróbálta sminkkel eltüntetni nővére monokliját, majd azzal az ürüggyel elindultak, hogy isznak valamit.

Jessica később elismerte, sejtette, mi készül, mert az egész család együtt volt. Mielőtt azonban csatlakoztak volna a többiekhez, Mark azt javasolta, sétáljanak egyet a Csendes-óceánra néző, festői 18. lyuk környékén.

Őszintén szólva kicsit ideges voltam, mert még mindig voltak ott golfozók, és pár órával korábban épp eltalált egy golflabda"

– mondta Jessica, akinek az aggodalma hamar elszállt, amikor megérkeztek a Pebble Beach-i Stillwater Cove mólóhoz. A pár nem messze innen, a University of the Pacificen ismerkedett meg,

Mark pedig, aki Monterey-ből származik, gyakran vitte Jessicát Pebble Beach-re, ami valóban a világ egyik legszebb környezetben fekvő golfpályája.

Aki nem látta még soha, elképzelni sem tudja, mennyire mesés, filmbe illő vidék!

A Stillwater Cove móló különösen különleges számunkra, mert ez az a hely, ahol először mondtuk egymásnak, hogy szeretlek”

– magyarázta Jessica.