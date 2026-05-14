Gázspray, fémrudak, macséta – pokoli támadás Pécsen

A vérző fejű férfit megdöbbenve állták körül a járókelők, amikor a rendőrök megérkezek Pécs belvárosi helyszínére. A támadás a Bajcsy-Zsilinszky utcában történt, ahol több ember rontott rá a sértettre különböző fegyverekkel – közölte a Police.hu.

Durva támadás Pécs belvárosában

Fotó: Police.hu

A támadás pillanatok alatt elfajult

A rendőrség szerint május 8-án este több bejelentés is érkezett arról, hogy verekedés tört ki Pécs belvárosában. Az egyenruhások a helyszínen már csak a súlyosan megsérült férfit találták meg, akit a mentők kórházba szállítottak.

A nyomozás szerint a sértett a rokonaival és barátaival beszélgetett az üzletük előtt, amikor egy autó állt meg mellettük. A járműből először egy nő szállt ki, aki a vita hevében gázspray-vel fújt a férfi felé.

Nem sokkal később megjelentek a nő fiai is, akik különböző eszközökkel a kezükben ütni kezdték a sértettet. A rendőrök szerint fémrudakat és macsétát is használtak a támadás során.

Menekülni próbáltak a támadók

A támadók a verekedés után elhagyták a helyszínt, de a rendőrök rövid időn belül azonosították őket. Kiderült, hogy a sértett jól ismerte támadóit. A nyomozók elfogták az 53 éves nőt és 23 éves fiát, majd kihallgatásuk után őrizetbe vették őket. A hatóság kezdeményezte a letartóztatásukat is.

A nőt csoportosan elkövetett garázdasággal gyanúsítják, míg fiát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértéssel is. A Pécsi Rendőrkapitányság a nő 62 éves férje ellen is nyomozást indított, mivel a gyanú szerint ő vezette azt az autót, amellyel a család a helyszínre érkezett.

A nő másik fia ellen elfogatóparancsot adtak ki. A férfit végül május 13-án este Fejér vármegyében fogták el a rendőrök, majd őrizetbe vették.

