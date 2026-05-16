Tanulóvezetőt bírságoltak a rendőrök

Május 10-én egy gyorshajtót örökített meg a traffipax Budapesten. A Volkswagen Polo sofőrje 93 km/óra sebességgel repesztett a Megyeri úton az ott megengedett 50 km/óra helyett. Az eset érdekessége, hogy az autón egy fehét T-betűs matrica volt, vagyis elvileg a sofőr még tanulóvezető. A rendőrség 100 ezer forintos bírsággal és 4 büntetőponttal „jutalmazta” a mutatványt – adta hírül a Totalcar.hu.

Gyorshajtás miatt kapott bírságot Budapesten egy tanulóvezető

Fotó: Police.hu

Az oktató felelős a tanulóvezető hibáiért

Az eset kapcsán a Sonline.hu Pohner Istvánt, egy kaposvári autósiskola vezetőjét kérdezte. Az oktató szerint, ha szabálysértés történik, azért az oktató felel. Helyszíni ellenőrzés esetén is az ő jogosítványát kérik el.

Egy ilyen büntetés nagyon ciki az oktatóra nézve

– mondta Pohner, hozzátéve, hogy a balesetek jelentős része a gyorshajtás miatt következik be, ezért az oktatók első dolga, hogy megtanítsák a tanulóknak ennek elkerülését.

A tanulóvezetők élete nem habostorta: a közelmúltban számoltunk be egy esetről, ahol 139-szer próbálkozott valaki, mire átment a KRESZ-vizsgán.