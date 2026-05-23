A semmiből bukkant fel a tatabányai rém, hajánál fogva rángatta bokorba a nő

A nő hiába próbált menekülni, a támadó brutális erővel rántotta magával a bokrok közé. A tatabányai rém ezután késsel fenyegette meg áldozatát, majd kegyetlenül bántalmazta – számolt be a brutális erőszakról a Kemma.hu.

Késsel támadt a tatabányai rém a gyanútlan nőre

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A tatabányai rém hajánál fogva hurcolta bokorba a nőt

A vádirat szerint a részeg férfi 2024. november 24-én hajnalban találkozott össze a sértett nővel Tatabányán. Az elkövető hirtelen belemarkolt a nő hajába, majd egy ház előtti bokorhoz rángatta. Az ügyészség szerint a férfi egy késsel szexuális cselekményre kényszerítette a nőt.

A támadás ezután még kegyetlenebbé vált. A vádirat szerint a férfi többször ököllel fejen ütötte a sértettet, aki a földre zuhant. A tatabányai rém ezután megrugdosta a földön fekvő nőt, miközben az áldozat segítségért kiabált. A nő a brutális bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy a Tatabányai Járási Ügyészség szexuális erőszak és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés miatt nyújtott be vádiratot a férfi ellen. Az ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A döntést az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban fellebbezett.

