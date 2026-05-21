Csak egy átlagos fuvarra várt a kecskeméti taxi sofőrje, de ami ezután jött, arra senki sem számított

Valóságos horrorfilmet élt át egy 70 éves kecskeméti taxisofőr május 16-án este, amikor egy férfi és egy nő szállt be az autójába az egyik helyi állomásnál. A fuvar pillanatok alatt rémálommá vált, és a brutális utcai támadás után a rendőrségnek végül kábítószer-birtoklás miatt is intézkednie kellett – írta a Baon.hu.

Egy átlagos esti fuvar változott pillanatok alatt guruló csatatérré a kecskeméti taxi utasterében

Fotó: Shutterstock

Elfogták a taxisofőrt bántalmazó utast

A balhé már közvetlenül az indulás után kirobbant, amikor a férfi utas torkaszakadtából szidni kezdte a taxisok egyik kollégáját, amiért az korábban állítólag nem állt meg nekik. Bár a sofőr többször is higgadtan kérte, hogy fejezze be a kiabálást, az utas ekkor már teljesen kikelt magából, és a sofőrrel kezdett ordibálni. Látva, hogy a helyzet menthetetlen, a sofőr úgy döntött, inkább visszafordul, és kiteszi a problémás párost a kiindulási ponton. Ez a lépés azonban csak olaj volt a tűzre, a 40 éves támadó ugyanis még a kocsiban megütötte az idős sofőrt, majd miután megálltak, kiszállt, és az utcán is többször bántalmazta a védtelen embert.

A megvadult férfi elől a taxis kétségbeesetten próbált segítséget kérni az elhaladó autósoktól, de végül egy fiatal nő volt az egyetlen, aki megállt, hogy közbelépjen. Az agresszív támadó ekkor a nő autóján vezette le a dühét, és az ablaktörlő lapátokat rángatta, de szerencsére komolyabb anyagi kárt nem tudott okozni.

Amikor látta, hogy a bátor segítő azonnal tárcsázza a segélyhívót, a férfi a női kísérőjével együtt elmenekült a helyszínről. A járőrök a pontos személyleírás alapján azonnal a keresésére indultak, és néhány utcával arrébb el is fogták a menekülőt. A ruházatának átvizsgálásakor kiderült, hogy a férfi nemcsak a viselkedése miatt problémás, ugyanis egy műanyag tégelyben 7 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket találtak nála. A rendőrség tájékoztatása szerint a 40 éves férfit előállították, majd garázdaság, könnyű testi sértés, valamint kábítószer birtoklása bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Sokkoldó részletek derültek ki a vármegyeszékhelyen történt leszámolásról. Egy mongol vendégmunkásokból álló társaság búcsúbulit tartott, amikor az egyik férfi késsel rontott rá társára, akinek szó szerint le akarta vágni a fejét. A csavar a történetben, hogy a rendőrség a megvágott torkú áldozatot is gőzerővel keresi.