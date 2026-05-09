Rettenetes betegség terjed egy gyáli iskolában, már 17 gyermek szervezetében mutatták ki a kórokozót

Az eset nyilvánosságra kerülése után azonnal teljes körű fertőtlenítést rendeltek el a gyáli oktatási intézményben. A Monori Tankerületi Központ és a helyi hatóságok szoros együttműködésben kezdték meg a kontaktkutatást. A potenciálisan érintett gyermekeket külön autóbuszokkal szállították speciális szűrővizsgálatokra, hogy pontos képet kapjanak a tbc-fertőzés mértékéről – írja a Blikk.

Gyálon 17 diák szervezetében mutatták ki a tbc kórokozójának jelenlétét

Nem rendeltek el tanítási szünetet a tbc miatt

Az RTL Híradó információi szerint a megbetegedések ellenére az iskolában folytatódik az oktatás, rendkívüli szünetet egyelőre nem láttak indokoltnak. A szülőket ugyanakkor fokozott éberségre intik: kérik, hogy figyeljék gyermekeik állapotát, különösen a tartós köhögést és egyéb légúti tüneteket.

Póta György házi gyermekorvos rávilágított: a kórokozó jelenléte nem feltétlenül jelent aktív megbetegedést vagy fertőzőképességet.

Mint mondta, a tbc-t okozó baktérium csak akkor adható tovább, ha a fertőzött személy tüneteket mutat és aktív beteg.

A szakember hozzátette: bár a csecsemőkori BCG-oltás alapvető védelmet nyújt, bizonyos esetekben a védettség nem teljes körű. Magyarországon a betegség még mindig jelen van; a KSH adatai szerint 2024-ben 424 új tbc-s esetet regisztráltak az országban, ami aláhúzza a korai felismerés jelentőségét.

Azt hittük, legyőztük, de újra terjed a halálos kór

A világ egyik leghalálosabb fertőző betegsége az elmúlt években világszerte újra felütötte a fejét. Bár a modern orvostudomány sokat tett ellene, a tuberkulózis 2021 óta mégis folyamatosan terjed. A növekvő esetszámok mögött a Covid-19 világjárvány utóhatásai, a szegénység és a közegészségügyi ellátórendszerek gyengülése áll.