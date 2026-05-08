Egy nógrádi srác az Egyesült Államokban telefonbetyárkodott, hamarosan megjelent nála az FBI

2024. április 24-én súlyos bejelentés érkezett Tiverton településről a segélyhívó vonalára: egy férfi arról beszélt a diszpécsernek, hogy megölte a családját, hamarosan lelövi a kutyáját és saját magát is. Miután megadta a pontos címet, a hatóságok óriási készültséggel közelítették meg a helyszínt: kommandósok, páncélozott járművek, helikopterek és állig felfegyverzett rendőrök armadája lepte el a máskor csendes utcát. A szomszédokat előbb kimenekítették, majd a kommandósok lassan, módszeresen közelítették meg a bejelentésben szereplő házat, ahol az ott lakók megdöbbenve tapasztalták, mi folyik a környéken. A bejelentésből ugyanis semmi sem volt igaz. Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) két évnyi nyomozás során kiderítette: egy 18 éves nógrádi telefonbetyár volt a vonal túlsó végén, aki Magyarországról indította a hívást – adta hírül a Blikk.

Kommandósok jelentek meg egy amerikai kisvárosban, miután egy nógrádi telefonbetyár a 911-es segélyhívón tett bejelentést

Ez lesz az egyik legdrágább telefonbetyárkodás a hazai történelemben

Akárcsak idehaza, a hatóságok az Egyesült Államokban is nagyon komolyan veszik azokat az eseteket, amikor valaki tréfából hívja fel a központi segélyhívó számot, a 911-et. – Egy ilyen intézkedés máshonnan von el erőket, szabadnapos rendőröket kell riasztani, speciális járműveket, helikoptereket indítani, mentőegységeket, orvosokat készenlétbe helyezni... mindennek ráadásul iszonyatos nagy költsége is van – nyilatkozta a Blikknek Zanati Balázs magyar származású torontói rendőr.

Az FBI egy zárt Discord-csoporthoz jutott el a kétéves nyomozás során, amelyben a tagok sok tartalmat osztottak meg a tivertoni események kapcsán egymás között. Miután az amerikai hatóságok beazonosították az elkövetőt, az FBI magyar kirendeltsége felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztályával, végül az NNI letartóztatta a nógrádi fiatalt április 30-án. A Blikk szerint a férfi jelenleg egyetemistaként tanul Magyarországon.

Ellene a hatóság félrevezetése miatt indult eljárás, ami miatt akár kétévnyi börtönt is kaphat.

Ennél is rosszabb, hogy az amerikai hatóságok kiszámlázzák neki a különleges akció költségeit, ami akár több tízmillió forintnyi dollár is lehet, vagy akár még ennél is nagyobb összeg.

A Blikk megjegyzi, hogy a férfi a Discord nevű alkalmazáson keresztül hívhatta a 911-et. Ez azonban valószínűleg nincs így, hiszen a Discordon keresztül nem lehet felhívni az amerikai segélyhívót. Valószínűbb, hogy a hatóságok a férfi Discord-azonosítóját szerezték meg először, így sikerült felfedni a kilétét.