Magyar terroristát kapcsolhattak le a brit hatóságok

A kriminalisztika visszatérő tapasztalata, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői gyakran a hétköznapi, feddhetetlen szomszéd álarca mögé bújnak. Juhász Mihály esete pontosan ezt a mintát követi: miközben környezete jóravaló, dolgos embernek ismerte, a magyar hatóságok a legveszélyesebb bűnözők között tartják számon és terroristaként körözik – írta a Blikk.hu. A férfi húsz évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot, majd egy évtizednyi németországi tartózkodás után Londonban telepedett le, ahol az elmúlt tíz évben látszólag teljesen hétköznapi, feltűnésmentes életet élt.

A londoni Wandsworth börtön falai között várja sorsát a terrorizmus elkövetésével gyanúsított férfi

Terrorizmus vádja a békés hétköznapok mögött

Környezetét valósággal sokkolta a hír, amikor egyikük véletlenül rábukkant Juhász fotójára a rendőrségi körözések között. Barátai szerint a férfi egy raktárban dolgozott targoncásként, és negyvenéves kora felett éppen élete első autójának megvásárlására készült, miközben szorgalmasan járt a jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra. Semmi nem utalt arra, hogy a hatóságok elől bujkálna, hiszen egyáltalán nem élt rejtőzködő életmódot a sűrűn lakott brit fővárosban.

A gyanú szerint azonban a férfi súlyos bűncselekményt követett el: három rendbeli terrorfenyegetéssel vádolják. A hatóságok adatai alapján 2023 és 2025 között három alkalommal fenyegette meg a budapesti amerikai nagykövetséget az épület felgyújtásával, felrobbantásával, valamint az ott dolgozók életének kioltásával.

Noha a Budai Központi Kerületi Bíróság már februárban kiadta ellene az elfogatóparancsot, és a Nemzeti Nyomozó Iroda is keresi, a kiadatási eljárás rendkívül bonyolult. Mivel az Egyesült Királyság már nem tagja az Európai Uniónak, a hatóságok közötti egyeztetés jóval lassabb a megszokottnál, így Juhász neve még mindig szerepel az aktív körözési listán.

A férfit időközben a brit rendőrség már őrizetbe vette, és jelenleg a történelmi hírű, 1851-ben épült Wandsworth börtönben tartják fogva.

Ez az Egyesült Királyság egyik legnagyobb fegyintézete, amelynek falai között az évszázadok során több mint száz kivégzést hajtottak végre, és amely most egy terrorfenyegetéssel vádolt magyar férfi kényszerű otthonává vált a kiadatási eljárás végéig.