Két barátnő ököllel verte egymást a fesztiválon

A testi sértés sajnos nem csak zárt ajtók mögött történhet, néha egy vidámnak induló rendezvényen is elszabadulhatnak az indulatok. Egy békésszentandrási fesztiválon például egy baráti társaság estéje fordult váratlanul drámai irányba. Az eset egy szóváltással kezdődött, amely gyorsan elfajult. Az egyik nő, aki erősen ittas állapotban volt, előbb szóban támadta barátnőjét, majd a vita hirtelen fizikai erőszakba csapott át – írta a Beol.hu.

Testi sértés lett a szóváltásból

Súlyos következményeket hagyott maga után a testi sértés és a garázdaság

A történtek során az agresszív fél megragadta a másik nő haját, majd többször megütötte, sőt, meg is rugdosta. A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, köztük orrcsonttörést is, amely már hosszabb gyógyulási időt igényel.

Az ügyészség nemcsak testi sértés, hanem garázdaság miatt is vádat emelt, hiszen az eset egy nyilvános rendezvényen történt, sokak szeme láttára. A jelenet érthetően megbotránkozást keltett a fesztiválozók körében.

Egy szórakozásnak induló este így végül komoly jogi következményekkel zárult. A hatóságok pénzbüntetés kiszabását indítványozták.

