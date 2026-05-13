Rendőrök csaptak le egy TikTokon hirdető pénzhamisítóra

A TikTok platformján kínált hamis tízezer forintos bankjegyeket egy 23 éves férfi, akire hosszabb nyomozás után csaptak le a hatóságok. A rendőrök szerint a gyanúsított közösségi oldalakon és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül próbált vevőket szerezni az illegális üzletekhez. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának pécsi egysége közel egy éven át vizsgálta a férfi tevékenységét. A nyomozás során feltárták, hogy több közösségimédia-profilt is működtetett, valamint külön Telegram-csoportot hozott létre a kapcsolattartás érdekében – írta a Police.hu.

A TikTok volt a bűn melegágya

Fotó: Police.hu

A TikTok segítségével próbált vásárlókat találni

A TikTok-videókban a férfi gondosan ügyelt arra, hogy személyazonossága rejtve maradjon, ugyanis az arcát nem mutatta, csupán kesztyűs kezei látszottak a felvételeken. A videókban azt állította, hogy hamis bankjegyeket tud biztosítani, a fizetséget pedig kriptovalutában kérte.

A nyomozók szerint a gyanúsított több érdeklődővel is kapcsolatba került, ugyanakkor a tranzakciók végül nem teljesültek. A férfi a kihallgatásán azt állította, hogy valójában senkinek sem adott át hamis pénzt, csupán megtévesztette a vásárlókat, abban bízva, hogy azok nem fordulnak majd a hatóságokhoz.

A rendőrség adatai alapján a férfi kriptopénztárcájában ennek ellenére jelentős összeg, mintegy 18,5 millió forint gyűlt össze. A hatóságok végül ezen pénzügyi tranzakciók nyomán azonosították a gyanúsítottat.

A rendőrök május elején fogták el a férfit saját lakásában. Az akció során elektronikai eszközöket foglaltak le, valamint zárolták a hozzá köthető számlákat is.

Az ügyben pénzhamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás. A nyomozás jelenlegi szakaszában a fiatal férfi szabadlábon védekezhet.

