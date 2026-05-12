Milliós vagyonnal trükközhet Till Tamás gyilkosa a tárgyalás előtt

Huszonnégy év telt el azóta, hogy a bajai Till Tamás 2000 gyermeknapján biciklire szállt, hogy megnézze a helyi vadaspark kiscsikóját, de az útja tragikus véget ért. A tizenegy éves kisfiú sorsa évtizedekig rejtély maradt, szülei pedig az utolsó pillanatig bíztak a hazatérésében, mígnem 2024 nyarán egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerültek a gyermek földi maradványai – írta a Borsonline.hu.

Till Tamás szülei 24 éven át várták haza gyermeküket, most a kártérítésért küzdenek

Fotó: MW - archív

Till Tamás szülei a sérelemdíjért küzdenek

A holttest felfedezéséhez a bűncselekménnyel vádolt F. János vallomása vezetett el, aki eredetileg azért ment be a rendőrségre, hogy egy barátja számára vádalkut kössön. Bár kezdetben megpróbálta korábbi munkaadójára terhelni a felelősséget, végül megtört, és részletesen beismerte, hogyan végzett a nála jóval gyengébb fizikumú áldozatával.

A feltételezett gyilkos élettörténete ellentmondásokkal teli:

nevelőszülőknél és intézetben nevelkedett, ahol elmondása szerint többször is szexuális bántalmazás érte. A nélkülözésből később sikeres, havi kétmilliós jövedelemmel rendelkező vállalkozóvá küzdötte fel magát, aki bár papíron nem volt tulajdonos, egy budapesti, hatlakásos társasház haszonélvezőjeként jelentős vagyon felett rendelkezett.

A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában azonban F. János váratlan fordulatot vett, és korábbi, több alkalommal is megerősített beismerése ellenére – amelyet legutóbb éppen a kisfiú temetésének napján tett meg – most ártatlannak vallotta magát a bíróság előtt. A gyászoló szülők jogi képviselője, Lichy József nehéz helyzetbe került a kártérítési igények érvényesítésekor.

Bár a bírói gyakorlat szerint a szülőknek összesen mintegy 80 millió forintos sérelemdíj járna, a hatályos jogszabályok értelmében nem vagyoni kár miatt nem rendelhető el a férfi vagyonának zár alá vétele.

Az ügyvéd ezért a temetési költségeket mint tényleges vagyoni kárt használja fel arra, hogy a június 17-i tárgyalásig mégis sikerüljön biztosítani az ingatlanvagyon zár alá helyezését. Tamás szülei számára a jogi csatározás csak egy újabb fájdalmas fejezet, hiszen egyetlen közös gyermekük elvesztésével nemcsak a múltjukat, hanem idős koruk támaszát is elvette a gyilkos.