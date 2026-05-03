Így tölti mindennapjait a rácsok mögé zárt férfi, akit Till Tamás megölésével vádolnak

A magyar bűnügyi történelem egyik legmegrázóbb esete, Till Tamás eltűnése huszonnégy év után vett drámai fordulatot. A kisfiú még 2000 gyermeknapján indult el kerékpárral otthonról, ám soha nem tért haza; szülei csaknem egy negyedszázadon át bíztak benne, hogy fiuk egyszer élve előkerül. A remény 2024 nyarán foszlott szerte, amikor egy Fehér János nevű férfi – vádalkuban bízva – elvezette a hatóságokat egy bajai tanyára. A melléképület betonpadlója alatt végül megtalálták a gyermek maradványait – számolt be a Borsonline.hu.

Till Tamás feltételezett gyilkosa napjait jelenleg magánzárkában tölti, miközben a védekezésére készül

Fotó: Ladóczki Balázs

Till Tamás feltételezett gyilkosa a rácsok mögött

A férfi, aki a bűncselekmény idején 16 éves volt, abban a hitben tette meg beismerő vallomását, hogy az ügy már elévült. Bár a rendőrség kezdetben osztotta ezt az álláspontot és szabadon engedte, az ügyészség elfogatóparancsot adott ki ellene, hangsúlyozva, hogy az emberölés minősített esetei soha nem évülnek el. Letartóztatását követően János azonnal visszavonta vallomását, és azóta is váltig állítja:

csak kényszer hatására ismerte el a tettét. Ez a fordulat most kritikus ponthoz juttatta az eljárást, ugyanis a bíróság befogadta a férfi pótmagánvádját, így jelenleg három magas rangú rendőrtisztnek kell a katonai törvényszék előtt tisztáznia, történt-e kényszerítés a vallomástétel során.

Amennyiben a beismerés mint bizonyíték megdől, a vádlottat felmenthetik. Miközben a jogi csata zajlik, Fehér János a börtönben igyekszik berendezkedni a mindennapokra. Anyósa, Heléna beszámolója szerint a férfi egyedül van a zárkájában, ahol tévénézéssel tölti ideje nagy részét.

Főleg a férjem tartja benne a lelket. Próbáljuk őt mindenben támogatni, és minden lehetséges alkalommal tudatosítani benne, hogy hiszünk az ártatlanságában

– mondta az anyós. Bár csomagot nem kaphat, a családja rendszeresen küld neki pénzt, amiből a börtönboltban vásárolhatja meg kedvenceit, a szalonnát, a kolbászt és a paprikát, de a börtönmenza leveseivel is elégedett. A kapcsolattartóival napi tíz percet beszélhet telefonon Az ügy a gyanúsított családját is súlyosan érintette. János felesége a hazai közmegvetés és kiközösítés elől külföldre kényszerült, ahol jelenleg is dolgozik.

A gyermekem nem azért adta be a válókeresetet, mert nem bízik a hitvesében. Egész egyszerűen az ő helyzetében ez volt a legészszerűbb döntés

– zárta sorait az anyós.