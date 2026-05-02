Fico váratlan bejelentést tett – Ukrajnáról és Zelenszkijről van szó

Durva

Már a küszöbön az újabb halálos járvány - riasztottak a tudósok

till tamás

Till Tamás feltételezett gyilkosa az emberölés után négy évvel felhívta az áldozat szüleit

A gyilkosság után négy évvel csörgött a telefonja a meggyilkolt fiú édesanyjának. A vonal másik végén Till Tamás gyilkosa volt, aki arra készült, hogy elárulja, hol van elásva a gyermek.
Fehér János az azóta visszavont beismerő vallomásában elmondta, hogy négy évvel a gyilkosság után felhívta Till Tamás szüleit, hogy névtelenül elárulja, hol van elásva a gyermek – nyilatkozta a Blikknek Lichy József ügyvéd, Till Tamás szüleinek jogi képviselője. A feltélezett gyilkos számos helyen látta kiplakátolva a fiú arcképét a szülők elérhetőségével, így jutott hozzá a telefonszámukhoz.

Till Tamás gyilkosa egy show-műsor főszereplőjeként viselkedett a bíróságon
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Till Tamás édesanyja vette fel a telefont

Az ügyvéd szerint a telefonba beleszólt Katalin, Till Tamás anyja, Fehér János pedig tartotta a vonalat, de nem szólt bele. A nő egy darabig próbált beszélgetést kezdeményezni, de Fehér végül letette a telefont. A jogász szerint, ha akkor névtelenül elmondja, hol van elásva a gyermek, vélhetően a tanya tulajdonosát vonják felelősségre. A szülőknek fogalma sem volt, ki hívta fel őket.

A vallomásból egyébként az is kiderült, hogy szexuális indíttatásból csalta Fehér János a gyermeket a tanyára, ahol iszonyú kegyetlenséggel végzett vele. A vádlott később visszavonta vallomását. A bíróság előtt úgy védekezik: az elhangzottakat csupán ügyészi nyomásra mondta el.

 

