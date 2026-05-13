Nősülni készül Till Tamás feltételezett gyilkosa, a bíróság döntésére vár – videó

Újabb meglepő részlet derült ki a Till Tamás-ügy egyik legfontosabb szereplőjéről: a Bors most arról ír, hogy hivatalosan is felbontották Fehér János házasságát. A Till Tamás megölésével vádolt férfi ugyanakkor már arról beszél, hogy újra megnősülne.

Till Tamás tragédiája több évized után is számos kérdést vet fel

Till Tamás feltételezett gyilkosa elvált

A portál információi szerint február 12-én tartották a válóper perfelvételi tárgyalását, a házasságot pedig két hete bontották fel hivatalosan. A keresetet Fehér János akkori felesége, Ildikó adta be.

Mint ismert, Till Tamás 2000-ben a gyermeknapon tűnt el Baján, miután otthonról biciklivel indult el egy közeli településre. A család több mint két évtizeden át reménykedett abban, hogy a gyermekük életben van, ám 2024 nyarán kiderült: a kisfiú gyilkosság áldozata lett.

Tagadja a bűnösségét

A gyilkossággal Fehér Jánost vádolják, aki a bűncselekmény idején még csak 16 éves volt. Bár korábban beismerő vallomást tett, azt később visszavonta, és azt állítja, hogy rendőrök kényszerítették a vallomás megtételére. A férfi 2024 decembere óta van letartóztatásban. Az ügy bizonyítási eljárása jelenleg is zajlik a Kecskeméti Törvényszéken, miközben a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt három főrendőr ügyét is vizsgálják.

Újra elvenné volt feleségét

Fehér János apósa a Borsnak arról beszélt, hogy a család továbbra is hisz a férfi ártatlanságában. Elmondása szerint Ildikót nagyon megviselte az ellene irányuló gyűlölet és a társadalmi reakció.

Magabiztos a dolgában Till Tamás feltételezett gyilkosa

A nő jelenleg külföldön dolgozik, ahol kevesebben tudják, hogy kinek volt a felesége. Az após szerint János azért egyezett bele gyorsan a válásba, mert így könnyebb lehet volt párja élete. A férfi ugyanakkor állítólag azt mondta: ha sikerül tisztáznia magát és szabadul a börtönből, újra megkéri Ildikó kezét.