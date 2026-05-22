Nem jött be Till Tamás feltételezett gyilkosának húzása

Till Tamás meggyilkolásának ügyében a bajai kisfiú megölésével vádolt F. János indított pótmagánvádas eljárást Petőfi Attila címzetes vezérőrnagy és két kollégája ellen – írja a Hirado.hu.
Azt állította, hogy a nyomozók fenyegetéssel és kényszerítéssel vették rá arra, hogy beismerje a 2000 májusában elkövetett bűncselekményt, vagyis kényszervallatást követtek el.
Ahogy tegnapi cikkünkben megírtuk, Petőfi Attila vezérőrnagy, Bogdány Gyula alezredes és Ferentzi Gyula őrnagy a vádlottak padján ülve hallgatta a vádakat, miközben a feljelentő, F. János távmeghallgatáson, képernyőn keresztül követte a tárgyalást. A férfi feltűnően jókedvűnek tűnt az eljárás alatt.
Az Égető Sándor hadbíró alezredes vezetésével ülésező tanács megállapította, hogy nem történt ilyen. A bíróság szerint nem igazolódott, hogy a kihallgatást végzők durván fenyegették vagy zsarolták volna F. Jánost annak érdekében, hogy beismerő vallomást tegyen Till Tamás meggyilkolásával kapcsolatban.
Till Tamás tragédiája 24 év után vett fordulatot
A 11 esztendős Till Tamás 2000. május 28-án indult el kerékpárjával a helyi vadasparkba. Mivel nem ért haza a megbeszélt időre, aggódó szülei bejelentést tettek a rendőrségen. Három hónappal később egy közeli tanya szomszédságában rábukkantak a kisfiú biciklijére, de a bűnügyi technikusok sem idegen genetikai mintát, sem sérülést nem találtak rajta,
a rejtélyre pedig egészen 2024 augusztusáig nem derült fény, amikor a rendőrség egy bajai ház melléképületének betonpadlója alatt megtalálta a gyerek holttestét.
Az ügyben kezdetben tanúként kihallgatott F. János a rendőrségen megtört és beismerte, hogy 16 éves kamaszként ő ölte meg a gyereket. F. Jánost a beismerő vallomása után kénytelenek voltak szabadon engedni. A döbbenetes döntés mögött egy komoly jogi kiskapu állt: mivel az elkövetés idején, 2000-ben a gyanúsított csak 16 éves, vagyis fiatalkorú volt, a törvények szerint legfeljebb 15 év börtönbüntetést kaphatott volna. Mivel a korábbi szabályozás alapján az elévülési idő a maximálisan kiszabható büntetéshez igazodott, a hatóságok úgy kalkuláltak,
hogy a brutális bűncselekmény büntethetősége 15 év elteltével, vagyis már 2015-ben végleg megszűnt,
a vádlott pedig pontosan ebben a tudatban tett először vallomást a nyomozóknak.
A hatalmas felháborodást kiváltó jogi helyzetre reagálva a Fidesz-frakció azonnali törvénymódosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy az ilyen brutális gyermekgyilkosságok elkövetői soha többé ne bújhassanak elévülés mögé. Miután a kormánypártok benyújtották a Btk.-módosítást, a parlament felülírta a korábbi szabályozást, így az elévülhetetlenség kiterjesztésével megnyílt a jogi út az ellen, hogy Till Tamás feltételezett gyilkosa megússza a büntetést. Rács mögé került, F. Jánosnak bíróság elé kell állnia a tettéért. A férfi visszavonta beismerő vallomását, sőt, azzal próbálkozott, hogy rákényszerítették a beismerő vallomásra. Ez a húzás nem jött be.
