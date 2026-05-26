Till Tamás feltételezett gyilkosa letegezte és SMS-ekkel bombázta a rendőr vezérőrnagyot – videó

SMS-ekkel bombázta a rendőr vezérőrnagyot, személyes találkozót kért tőle, később pedig már le is tegezte. Till Tamás ügyének kapcsán megvádolt rendőrök tárgyalásán meglepő részletek derültek ki arról, milyen kapcsolat alakult ki a gyilkossággal gyanúsított Fehér János és a nyomozók között – írja a Bors.

Till Tamás megölésével megvádolt Fehér János azt állítja, kényszervallatással kényszerítették ki tőle a beismerő vallomást

Fotó: Gábor Zoltán/Bors

Till Tamás ügyében a rendőrtábornok mutatta meg az sms-eket

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján tűnt el, és hosszú éveken át semmit sem lehetett tudni arról, mi történt vele.

A nyomozás 2024 nyarán vett drámai fordulatot, amikor Fehér János felkereste a rendőrséget, majd megmutatta, hol találhatók a kisfiú földi maradványai. A férfi később beismerte a gyilkosságot, most azonban már azt állítja, hogy kényszervallatással vették rá a vallomásra.

A Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt zajló tárgyaláson Petőfi Attila vezérőrnagy a saját mobiltelefonját is bemutatta, amelyen több SMS-váltás szerepelt Fehér Jánossal.

Az egyik üzenetben a férfi ezt írta:

Elnézést a hibákért, köszönöm a segítséget, és elnézést, amiért ilyen hosszan elhúzódott a dolog.”

Különös bizalmi kapcsolat alakult ki

A tárgyaláson az is elhangzott, hogy a nyomozók szerint Petőfi Attila vezérőrnagy tudta a legerősebb bizalmi kapcsolatot kialakítani a vádlottal.

A férfi egy másik SMS-ben személyes találkozót is kezdeményezett.

Nagyon fontos lenne, hogy tudjunk beszélni, mert egyedül önben látom azt, hogy meg tudnék teljesen nyílni”

– írta.

Fehér János szerint ezek az üzenetek nem Till Tamás halálára utaltak, hanem azokra a borzalmakra, amelyeket állítása szerint gyermekkorában, az intézetis évei alatt kellett elszenvednie.

A férfi azt mondta, azt szerette volna, ha valaki végre kivizsgálja az őt ért visszaéléseket.

Till Tamás feltételezett gyilkosa továbbra is a rendőröket vádolja

Fehér János továbbra is azt állítja, hogy a rendőrök nyomást gyakoroltak rá és megfenyegették.

A három magas rangú rendőrtiszt tagadja Fehér János vádjait

Fotó: Máté Krisztián/Bors

A három rendőr – Petőfi Attila vezérőrnagy, Bogdány Gyula alezredes és Ferentzi Gyula őrnagy – tagadja a vádakat.

Petőfi Attila ugyanakkor elismerte, hogy kihallgatás-taktikai okokból tudatosan épített ki bizalmi kapcsolatot Fehérrel, aki idővel már le is tegezte a rendőr vezérőrnagyot.