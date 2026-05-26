Till Tamás feltételezett gyilkosa letegezte és SMS-ekkel bombázta a rendőr vezérőrnagyot – videó

SMS-ekkel bombázta a rendőr vezérőrnagyot, személyes találkozót kért tőle, később pedig már le is tegezte. Till Tamás ügyének kapcsán megvádolt rendőrök tárgyalásán meglepő részletek derültek ki arról, milyen kapcsolat alakult ki a gyilkossággal gyanúsított Fehér János és a nyomozók között – írja a Bors.
Till Tamás ügyében a rendőrtábornok mutatta meg az sms-eket
Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján tűnt el, és hosszú éveken át semmit sem lehetett tudni arról, mi történt vele.
A nyomozás 2024 nyarán vett drámai fordulatot, amikor Fehér János felkereste a rendőrséget, majd megmutatta, hol találhatók a kisfiú földi maradványai. A férfi később beismerte a gyilkosságot, most azonban már azt állítja, hogy kényszervallatással vették rá a vallomásra.
A Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt zajló tárgyaláson Petőfi Attila vezérőrnagy a saját mobiltelefonját is bemutatta, amelyen több SMS-váltás szerepelt Fehér Jánossal.
Az egyik üzenetben a férfi ezt írta:
Elnézést a hibákért, köszönöm a segítséget, és elnézést, amiért ilyen hosszan elhúzódott a dolog.”
Különös bizalmi kapcsolat alakult ki
A tárgyaláson az is elhangzott, hogy a nyomozók szerint Petőfi Attila vezérőrnagy tudta a legerősebb bizalmi kapcsolatot kialakítani a vádlottal.
A férfi egy másik SMS-ben személyes találkozót is kezdeményezett.
Nagyon fontos lenne, hogy tudjunk beszélni, mert egyedül önben látom azt, hogy meg tudnék teljesen nyílni”
– írta.
Fehér János szerint ezek az üzenetek nem Till Tamás halálára utaltak, hanem azokra a borzalmakra, amelyeket állítása szerint gyermekkorában, az intézetis évei alatt kellett elszenvednie.
A férfi azt mondta, azt szerette volna, ha valaki végre kivizsgálja az őt ért visszaéléseket.
Till Tamás feltételezett gyilkosa továbbra is a rendőröket vádolja
Fehér János továbbra is azt állítja, hogy a rendőrök nyomást gyakoroltak rá és megfenyegették.
A három rendőr – Petőfi Attila vezérőrnagy, Bogdány Gyula alezredes és Ferentzi Gyula őrnagy – tagadja a vádakat.
Petőfi Attila ugyanakkor elismerte, hogy kihallgatás-taktikai okokból tudatosan épített ki bizalmi kapcsolatot Fehérrel, aki idővel már le is tegezte a rendőr vezérőrnagyot.
Az ügyben első fokon felmentő ítélet született, de az nem jogerős. A pótmagánvádló és jogi képviselője fellebbezett, így az eljárás a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa előtt folytatódik.