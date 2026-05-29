„A börtönben VIP-vendég vagyok” – bicskanyitogató, mit mondott Till Tamás feltételezett gyilkosa

Till Tamás, a bajai kisfiú rejtélyes halála sokáig nagy fejtörést okozott a nyomozóknak, aztán a látóterükbe került F. János, aki először bevallotta, hogy megölte a gyereket és elásta Baján 26 évvel ezelőtt, aztán mindent letagadott. Apósa az otthonában fogadta a Bors stábját. Éppen akkor hívta telefonon a rácsok mögül a feltételezett gyilkos, így vele is tudtak beszélni.
Az apósa felidézte veje vallomását arról, hogy F. János 2000-ben, 16 éves korában, alkalmi munkákat vállalt egy idős esztergályosnál. Egyszer a mester rábízta az autóját, amelynek platójáról lelógott egy vascső. A kamasz vezetett. A vascső elsodorta az arra bicikliző kisfiút, aki elesett. A kitalált mese szerint a mester közölte Jánossal, hogy menjen haza, majd ő ellátja a gyereket.
Till Tamás feltételezett gyilkosát gyötri a tiszta lelkiismerete (!?)
Gyötör a lelkiismeret, de semmi közöm Till Tamás halálához. Azt viszont nem tudom biztosan, hogy azért halt meg, mert elütöttem, vagy azért, mert Józsi bácsi csinált vele valamit, hogy eltüntesse a nyomokat utánam”
– mondta a bulvárlapnak a feltételezett gyilkos, aki saját bevallása szerint sokszor álmodik az áldozattal.
Csak a balesetet látom olyankor magam előtt. Nem azt, ahogy elrántom, hanem azt, hogy Tamáska fekszik az erdő szélén”
– tette hozzá a legújabb verzió szerint.
Ezzel szemben a nyomozók és az ügyészek szerint egészen más történt, és János maga is mást mondott el, amikor beismerő vallomást tett.
A kamasz fiú elkapta a gyereket a gyereknapon, és brutális kegyetlenséggel végzett vele, majd elásta abban a házban, aminek a felépítésében éppen akkor segítkezett.
Ugye emlékszik még, a beszélgetés elején azt mondta, gyötri a lelkiismeret-furdalás, pár perccel később viszont már ezt:
Nekem tiszta a lelkiismeretem. Részben azért is kerestem fel a rendőröket, mert én is tisztázni szerettem volna, hogy pontosan hogy halt meg Tamáska. Én csak a baleset után napokkal tudtam meg, hogy elhunyt, amikor lebetonoztuk.”
Till Tamás tragédiája 24 év után vett fordulatot
A 11 esztendős Till Tamás 2000. május 28-án indult el kerékpárjával a helyi vadasparkba. Mivel nem ért haza a megbeszélt időre, aggódó szülei bejelentést tettek a rendőrségen. Három hónappal később egy közeli tanya szomszédságában rábukkantak a kisfiú biciklijére, de a bűnügyi technikusok sem idegen genetikai mintát, sem sérülést nem találtak rajta,
a rejtélyre egészen 2024 augusztusáig nem derült fény, amikor a rendőrség egy bajai ház melléképületének betonpadlója alatt megtalálta a gyerek holttestét.
Az ügyben kezdetben tanúként kihallgatott F. János a rendőrségen megtört és beismerte, hogy 16 éves kamaszként ő ölte meg a gyereket. F. Jánost a beismerő vallomása után kénytelenek voltak szabadon engedni. A döbbenetes döntés mögött egy komoly jogi kiskapu állt: mivel az elkövetés idején, 2000-ben a gyanúsított csak 16 éves, vagyis fiatalkorú volt, a törvények szerint legfeljebb 15 év börtönbüntetést kaphatott volna. Mivel a korábbi szabályozás alapján az elévülési idő a maximálisan kiszabható büntetéshez igazodott, a hatóságok úgy kalkuláltak,
hogy a brutális bűncselekmény büntethetősége 15 év elteltével, vagyis már 2015-ben végleg megszűnt,
a vádlott pedig pontosan ebben a tudatban tett először vallomást a nyomozóknak.
Ez történt ezután a Till Tamás-ügyben
- A hatalmas felháborodást kiváltó jogi helyzetre reagálva a Fidesz-frakció azonnali törvénymódosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy az ilyen brutális gyerekgyilkosságok elkövetői soha többé ne bújhassanak elévülés mögé.
- Miután a kormánypártok benyújtották a Btk-módosítást, a parlament felülírta a korábbi szabályozást, így az elévülhetetlenség kiterjesztésével megnyílt a jogi út az ellen, hogy Till Tamás feltételezett gyilkosa megússza a büntetést.
- Rács mögé került, F. Jánosnak bíróság elé kellett állnia a tettéért.
A férfi visszavonta beismerő vallomását, sőt, azzal próbálkozott, hogy rákényszerítették a beismerő vallomásra, de ez a húzás nem jött be neki.
Elégedett az életével a börtönben, remekül érzi magát
F. János a rácsok mögött töltött mindennapjairól is beszélt a Bors újságírójának. Azt mondta, jól bánnak vele.
A börtönről csak jót tudok mondani. Kamerás magánzárkában vagyok, másfél éve állandó megfigyelés alatt. A nevelők azt mondták, hogy szinte VIP-vendég vagyok. Ha kint vagyok a folyosón, senki más nem lehet kint. A mozgásom is korlátozott. Egyedül járok fürdeni, és egyedül visznek orvoshoz is"”
– magyarázta, hozzátéve, hogy szerinte nem azért tartják ilyen szigorú felügyelet alatt, mert a börtön vezetősége attól tart, hogy a többi fogvatartott bántaná őt.
Nagyon ritkán előfordult, hogy futólag találkoztam rabtársakkal. Akkor nagyon normálisak voltak velem”
– közölte János, akitől elvált a felesége, amikor elfogták.
Elengedtem Ildikót, mert szeretem, és nem akarom, hogy a nevem miatt szenvedjen. Ha kiengednek, újra megkérem a kezét, és akkor még nagyobb esküvőt szeretnék”
– mondta.
A férfi hozzátette, hogy számára már csak a szerettei fontosak. Vér szerinti édesanyjával nem tartja a kapcsolatot, mert állítása szerint gyerekkorában elhagyta őt, és intézetbe került.
Till Tamás gyászoló szüleinek jogi képviselője szerint egyértelmű, hogy János beismerő vallomásában olyan részletekről beszélt, amelyeket csak valódi ismeretek birtokában mondhatott, amivel arra utalt, hogy nem hiteles az elütős mese.
A vallomásban mozzanatról mozzanatra elhangzott, hogy pontosan mi történt”
– szögezte le Lichy József.
A kisfiú szülei abban bíznak, hogy a gyerekük gyilkosa megkapja méltó büntetését.