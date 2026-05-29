„A börtönben VIP-vendég vagyok” – bicskanyitogató, mit mondott Till Tamás feltételezett gyilkosa

Till Tamás, a bajai kisfiú rejtélyes halála sokáig nagy fejtörést okozott a nyomozóknak, aztán a látóterükbe került F. János, aki először bevallotta, hogy megölte a gyereket és elásta Baján 26 évvel ezelőtt, aztán mindent letagadott. Apósa az otthonában fogadta a Bors stábját. Éppen akkor hívta telefonon a rácsok mögül a feltételezett gyilkos, így vele is tudtak beszélni.

Till Tamás édesanyja ott ült a tárgyaláson és hallgatta, amint F. János letagadta, hogy megölte a fiát / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Az apósa felidézte veje vallomását arról, hogy F. János 2000-ben, 16 éves korában, alkalmi munkákat vállalt egy idős esztergályosnál. Egyszer a mester rábízta az autóját, amelynek platójáról lelógott egy vascső. A kamasz vezetett. A vascső elsodorta az arra bicikliző kisfiút, aki elesett. A kitalált mese szerint a mester közölte Jánossal, hogy menjen haza, majd ő ellátja a gyereket.

Till Tamás feltételezett gyilkosát gyötri a tiszta lelkiismerete (!?)

Gyötör a lelkiismeret, de semmi közöm Till Tamás halálához. Azt viszont nem tudom biztosan, hogy azért halt meg, mert elütöttem, vagy azért, mert Józsi bácsi csinált vele valamit, hogy eltüntesse a nyomokat utánam”

– mondta a bulvárlapnak a feltételezett gyilkos, aki saját bevallása szerint sokszor álmodik az áldozattal.

Csak a balesetet látom olyankor magam előtt. Nem azt, ahogy elrántom, hanem azt, hogy Tamáska fekszik az erdő szélén”

– tette hozzá a legújabb verzió szerint.

Ezzel szemben a nyomozók és az ügyészek szerint egészen más történt, és János maga is mást mondott el, amikor beismerő vallomást tett.

A kamasz fiú elkapta a gyereket a gyereknapon, és brutális kegyetlenséggel végzett vele, majd elásta abban a házban, aminek a felépítésében éppen akkor segítkezett.

Ugye emlékszik még, a beszélgetés elején azt mondta, gyötri a lelkiismeret-furdalás, pár perccel később viszont már ezt:

Nekem tiszta a lelkiismeretem. Részben azért is kerestem fel a rendőröket, mert én is tisztázni szerettem volna, hogy pontosan hogy halt meg Tamáska. Én csak a baleset után napokkal tudtam meg, hogy elhunyt, amikor lebetonoztuk.”

Till Tamás tragédiája 24 év után vett fordulatot

A 11 esztendős Till Tamás 2000. május 28-án indult el kerékpárjával a helyi vadasparkba. Mivel nem ért haza a megbeszélt időre, aggódó szülei bejelentést tettek a rendőrségen. Három hónappal később egy közeli tanya szomszédságában rábukkantak a kisfiú biciklijére, de a bűnügyi technikusok sem idegen genetikai mintát, sem sérülést nem találtak rajta,

a rejtélyre egészen 2024 augusztusáig nem derült fény, amikor a rendőrség egy bajai ház melléképületének betonpadlója alatt megtalálta a gyerek holttestét.

Az ügyben kezdetben tanúként kihallgatott F. János a rendőrségen megtört és beismerte, hogy 16 éves kamaszként ő ölte meg a gyereket. F. Jánost a beismerő vallomása után kénytelenek voltak szabadon engedni. A döbbenetes döntés mögött egy komoly jogi kiskapu állt: mivel az elkövetés idején, 2000-ben a gyanúsított csak 16 éves, vagyis fiatalkorú volt, a törvények szerint legfeljebb 15 év börtönbüntetést kaphatott volna. Mivel a korábbi szabályozás alapján az elévülési idő a maximálisan kiszabható büntetéshez igazodott, a hatóságok úgy kalkuláltak,

hogy a brutális bűncselekmény büntethetősége 15 év elteltével, vagyis már 2015-ben végleg megszűnt,

a vádlott pedig pontosan ebben a tudatban tett először vallomást a nyomozóknak.