Ki mond igazat? Megszólalt az após a Till Tamás-gyilkosság ügyében

A Till Tamás-ügy még mindig rengeteg kérdést hagy maga után és úgy tűnik, a történet korántsem lezárt. Most a vádlott apósának megszólalása adott új lendületet a találgatásoknak, aki határozottan állítja, hogy szerinte a valóság egészen más, mint amit a vád sugall – írta a Ripost.

A Till Tamás gyilkossági ügyet most egy egészen más nézőpontból vizsgálták

Mint ismert, a 11 éves kisfiú 2000 gyereknapján indult el otthonról biciklivel, hogy megnézzen egy kiscsikót a közeli vadasparkban. A család hosszú éveken át semmit sem tudott a sorsáról, mígnem több mint két évtizeddel később kiderült, hogy a gyermek gyilkosság áldozata lett. A nyomozás egyik kulcspillanata pedig az volt, amikor a jelenleg megvádolt férfi, Fehér János, egy időre beismerő vallomást tett, majd ezt később visszavonta. Állítása szerint nem szándékos bűncselekmény történt, hanem egy tragikus baleset, amely után más vette át az események irányítását.

Mit mutatnak a bizonyítékok Till Tamás ügyében?

A szakértői vizsgálatok szerint a kisfiú testén több szúrásnyomot találtak, ami egyértelműen erőszakos halálra utal. Ugyanakkor a maradványok önmagukban nem adnak választ arra, ki követte el a bűncselekményt, ezért is kulcsfontosságúak a vallomások és azok hitelessége.

A vádlott jelenleg is kitart amellett, hogy ártatlan, és azt állítja, hogy vallomását nyomás hatására tette meg. Emiatt külön eljárás is indult, amelyben azt próbálja bizonyítani, hogy a hatóságok jogszerűtlenül jártak el. Közben az ügy bírósági szakaszba lépett, ahol a bizonyítási eljárás során próbálják tisztázni a részleteket.

„Hogy kérhet egy ügyész ilyen szigorú verdiktet egy fiatalkorú elkövetővel szemben? János 2000-ben csupán 16 éves volt”

Így fogalmazott Attila, a vádlott apósa, akit különösen felháborítja az ügyészség által kért büntetés mértéke. Úgy véli, nem vették figyelembe az idő múlását és a körülményeket sem.

Fel kell tennem egy kérdést! Miért van az, hogy semmilyen enyhítő körülményt nem vettek figyelembe? Tamáska halála óta már 26 év eltelt, ez pedig nyilvánvalóan komoly időmúlás, ráadásul ő tárta fel, hogy hol a holttest

– fejtette ki Attila.