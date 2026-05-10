Kórházban ért véget a Kossuth téri buli a Tisza Párt EP-képviselőjének

Tánc közben szenvedett térdficamot szombaton Gerzsenyi Gabriella. A Tisza Párt EP-képviselője arról posztolt közösségi oldalán, hogy mentőautó szállította a Honvédkórházba.
Gerzsenyi Gabriella egy mentőautóból közzétett videóban számolt be arról, hogy váratlan baleset érte az új Országgyűlés megalakulásának és Magyar Péter miniszterelnökké választásának ünneplésén. A Tisza Párt EP-képviselőjét mentőautó szállított a Honvédkórházba, miután tánc közben térdficamot szenvedett a Kossuth téri bulin.
Elindultam táncolni, és szerintetek mi történt? Kificamodott a térdem, úgyhogy most mentővel a Honvédkórházba
– mondta a videóban, majd hozzátette: „Szerintem megmaradok.”
Gerzsenyi Gabriella később egy, már a kórházban készült fotót is megosztott közösségi oldalán.
