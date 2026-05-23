Megrázó részletek derültek ki a tiszaújvárosi robbanásról, büntetőeljárás indult a tragédia után – videó

A tragédia után most újabb részleteket osztott meg a Boon.hu a sérültek állapotáról és a rendőrségi eljárásról. Még mindig sokkos állapotban vannak a tiszaújvárosi robbanás túlélői, akik közül többeket súlyos égési sérülésekkel ápolnak és van, akit lélegeztetőgépen tartanak.

Halálos áldozata is van a tiszaújvárosi robbanásnak

Fotó: Olvasói/Boon.hu

A tiszaújvárosi robbanás egy családapa életét követelte

Ahogy korábban megírtuk, péntek reggel hatalmas robbanás rázta meg a MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi üzemét. A tragédiában meghalt Ádám, a 37 éves családapa, akit felesége és két gyermeke várt haza az éjszakai műszak után.

A férfi halála teljesen összetörte a családját, barátait és munkatársait is. A közösségi oldalakat elárasztották a részvétnyilvánítások.

Többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek

Dr. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint a robbanásban többen is megsérültek. Az egyik sérült életveszélyes légúti égési sérülést szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrum intézményébe.

A miniszter később arról számolt be, hogy két sérültet már hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman továbbra is megfigyelés alatt állnak, stabil állapotban. Négy súlyos sérültet a debreceni égési centrum ápol, egyikük lélegeztetésre szorul. Mind a négy ember másodfokú, kiterjedt égési sérüléseket szenvedett.

Büntetőeljárás indult a robbanás ügyében

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a rendőrségi helyszíni szemle lezárult. A tragédia miatt foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás.

A tiszaújvárosi robbanás ügyében a katasztrófavédelem is vizsgálja a tűzeset körülményeit

Fotó: Olvasói/Boon.hu

Korábban a katasztrófavédelem is jelezte, hogy tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják a történtek körülményeit. A hatóságok hozzátették, hogy a későbbi szakértői és katasztrófavédelmi vizsgálatok eredményei alapján az eljárás minősítése még változhat.

A tragédiáról készült képgalériákat ITT és ITT tudja megtekinteni.