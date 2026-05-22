A tiszaújvárosi robbanás hangját még a városban is hallani lehetett, pedig a MOL vegyi üzeme több mint három kilométerre található onnan. A környéket ma reggel, egészen pontosan 8 óra 41 perckor hatalmas detonáció rázta meg, amely egy halálos áldozatot követelt, és több ember is megsérült. Az üzem területén vagy a közelében tartózkodók még négy órával később is a történtek hatása alatt álltak: többen is azt mondták a Blikk újságírójának, remegnek, mert szó szerint megbénította őket a félelem. A gyárban kora délután már csak a MOL, a rendőrség és a tűzoltóság szakértői dolgoztak. A termelést leállították, kizárólag az üzembiztonságért felelős csapat tartózkodhatott a területen, de a baleset helyszínét ők sem közelíthették meg.

A robbanás után a MOL Petrolkémia üzemében tartózkodókat a kijelölt biztonsági zónákba irányították. A zömét nem engedték vissza a területre, de néhányan az üzemben maradtak: és csak dél körül tudtak távozni. Két, az ott dolgozókat kiszolgáló egység munkatársa megrendülten, láthatóan összetörve hagyta el az üzem területét.

„Éppen reggeliztünk, amikor megdübörgött alattunk a föld, egy másodperccel utána jött az az őrületes erejű robbanás, amit nem lehet szavakkal leírni. Remegett minden porcikánk, most sem tudtunk még megnyugodni.

Aztán meg a szirénák, az ordibálások, mindenkinek el kellett hagyni az üzemnek azt a részét, ahonnan a robbanást hallottuk, fekete füst gomolygott az üzemi utakon, na meg a lebegőben is.

Tudtuk, hogy nagy lehet a baj, nem csak a robbanás hangja miatt, láttuk a férfiak arcán, viselkedésén, hogy tragédia történt. Nem ismertük azt a szerelőt, aki meghat a balesetben, mi Görbeházáról járunk munkába, ő meg Vasváriban lakott. Fiatalember volt, két gyerekkel, borzalom" – idézték fel a halálos baleset pillanatait a MOL dolgozói.

Beleremegtek a kisbolt ablakai a tiszaújvárosi robbanásba

Az üzemmel szemközti buszállomás kisboltjának vezetőjét is megviselték a történtek, délután is a robbanás okozta sokk hatása alatt volt. Elmondása szerint éppen a nyitott ajtóban állt, és a napsütést élvezte, amikor hatalmas robbanás rázta meg a környéket, de akkora, hogy még az ablaküvegek is beleremegtek.