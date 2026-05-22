Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meg vannak számlálva Putyin napjai? Hatalmas fordulat történt, ez durva

Sport

Robbie Keane felmondott a Fradinál

tiszaújváros

Kiderült, ki halt meg a tiszaújvárosi robbanásban

18 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A MOL egyik dolgozója meghalt, kilencen pedig megsérültek egy pénteki üzemi balesetben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A tiszaújvárosi robbanás után a cég és a kormány is jelezte, hogy támogatást nyújt a halálos áldozat családjának. A vállalat a biztosítási összegen felül külön segítséget is ad, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig ehhez hozzátette, az állam az áldozat feleségét és két gyermekét is segíteni fogja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tiszaújvároskormányhernádi zsoltáldozatsegítséghalálos áldozatdolgozómoltragédiarobbanás

A MOL-csoport elnök-vezérigazgatója egy rendkívüli sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy egy ember meghalt és 9 megsebesült Tiszaújvárosban egy üzemi robbanásban pénteken. Elmondta: az érintett üzemegység nem működött, éppen annak élettartam-hosszabbításán dolgoztak, amikor egy csővezetékben berobbant a szénhidrogén. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, a tiszaújvárosi robbanás körülményeit a hatóságok, a MOL szakemberei és a kormány szakértői közösen vizsgálják majd ki. Ahogy mi is megírtuk, a létesítményi tűzoltóság kezdte el megfékezni a lángokat, nem sokkal később már több vármegyei tűzoltóautó és egy mozgó laboratórium is a helyszínre érkezett. 

Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a MOL-üzemben történt, tiszaújvárosi robbanásnak
Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a MOL-üzemben történt, tiszaújvárosi robbanásnak
Fotó: Facebook

Kerülhetett-e veszélyes anyag a levegőbe? 

A protokollnak megfelelően az érintett területről rögtön kimenekítették az embereket, a sérültek ellátása pedig már három perccel a robbanás után megkezdődött. Elrendelték az érintett egység vészleállítását, és a gázok kifáklyázása is megkezdődött.

A mérések alapján a robbanáskor nem szabadult fel olyan mennyiségű káros anyag, amely veszélyt jelentene a telephelyen dolgozókra vagy Tiszaújváros lakóira. 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

 

Kétgyerekes családapa a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozata

Hernádi Zsolt a MOL-csoport nevében részvétét fejezte ki a balesetben meghalt dolgozó családjának, és jelezte, hogy a vállalat külön, egyéni támogatással segíti a hozzátartozókat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be, 

hogy a kormány minden szükséges segítséget megad az áldozat feleségének és két gyerekének, hogy könnyebb legyen nekik a tragédia után.

A miniszter a helyszínen hangsúlyozta, hogy a baleset nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását, az érintett üzem működését pedig csak fokozatosan állíthatják helyre. Mint mondta, rendkívül alapos vizsgálatra lesz szükség ahhoz,

hogy pontosan kiderüljön, mi vezetett a történtekhez, és a jövőben megelőzhetők legyenek a hasonló tragédiák.

Kapitány István szerint a segítség időben megérkezett: a mentés közúton és légi úton is azonnal megkezdődött. Hozzátette, hogy a minisztérium képviselői is részt vesznek a kivizsgálásban, az eredményekről pedig részletes tájékoztatást ígértek a lakosságnak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!