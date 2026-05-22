Kiderült, ki halt meg a tiszaújvárosi robbanásban

A MOL-csoport elnök-vezérigazgatója egy rendkívüli sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy egy ember meghalt és 9 megsebesült Tiszaújvárosban egy üzemi robbanásban pénteken. Elmondta: az érintett üzemegység nem működött, éppen annak élettartam-hosszabbításán dolgoztak, amikor egy csővezetékben berobbant a szénhidrogén. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, a tiszaújvárosi robbanás körülményeit a hatóságok, a MOL szakemberei és a kormány szakértői közösen vizsgálják majd ki. Ahogy mi is megírtuk, a létesítményi tűzoltóság kezdte el megfékezni a lángokat, nem sokkal később már több vármegyei tűzoltóautó és egy mozgó laboratórium is a helyszínre érkezett.

Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a MOL-üzemben történt, tiszaújvárosi robbanásnak

Kerülhetett-e veszélyes anyag a levegőbe?

A protokollnak megfelelően az érintett területről rögtön kimenekítették az embereket, a sérültek ellátása pedig már három perccel a robbanás után megkezdődött. Elrendelték az érintett egység vészleállítását, és a gázok kifáklyázása is megkezdődött.

A mérések alapján a robbanáskor nem szabadult fel olyan mennyiségű káros anyag, amely veszélyt jelentene a telephelyen dolgozókra vagy Tiszaújváros lakóira.

Kétgyerekes családapa a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozata

Hernádi Zsolt a MOL-csoport nevében részvétét fejezte ki a balesetben meghalt dolgozó családjának, és jelezte, hogy a vállalat külön, egyéni támogatással segíti a hozzátartozókat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be,

hogy a kormány minden szükséges segítséget megad az áldozat feleségének és két gyerekének, hogy könnyebb legyen nekik a tragédia után.

A miniszter a helyszínen hangsúlyozta, hogy a baleset nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását, az érintett üzem működését pedig csak fokozatosan állíthatják helyre. Mint mondta, rendkívül alapos vizsgálatra lesz szükség ahhoz,

hogy pontosan kiderüljön, mi vezetett a történtekhez, és a jövőben megelőzhetők legyenek a hasonló tragédiák.

Kapitány István szerint a segítség időben megérkezett: a mentés közúton és légi úton is azonnal megkezdődött. Hozzátette, hogy a minisztérium képviselői is részt vesznek a kivizsgálásban, az eredményekről pedig részletes tájékoztatást ígértek a lakosságnak.