Bloomberg: Putyin döntött az ukrán háború végéről – már az időpont is megvan

Tiszaújvárosi robbanás: megszólalt a halálos áldozat özvegye

Megható bejegyzésben búcsúzott férjétől az a nő, aki két gyermeke édesapját veszítette el a reggeli borsodi üzemi tragédiában. Egy családi fotóval emlékezett meg a közösségi oldalán a tiszaújvárosi robbanás áldozatáról, és szívszorító sorokban osztotta meg, milyen sokat jelentett számára és gyerekei számára a férfi.
A tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatáról már beszámoltunk, amikor kiderült, ki halt meg pénteken a MOL helyi üzemében. Kilenc MOL-alkalmazott megsérült, egy kétgyerekes családapa pedig nem élte túl a robbanást. Özvegye a közösségi oldalán emlékezett meg róla – vette észre a Blikk

A tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának özvegye megható sorokkal búcsúzott a férfitől
Megható sorokkal búcsúzott felesége a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatától

Posztjában így fogalmazott:

Egy csodás férj és egy csodálatos édesapa voltál! A mindent jelentetted nekünk. Mindig emlékezni fogunk rád és mindig te leszel a mindenünk, vigyázz magadra az angyaloknál, mindig hiányozni fogsz. Szeretlek mindig és örökre.”

Kerülhetett-e veszélyes anyag a levegőbe? 

A protokollnak megfelelően az érintett területről rögtön kimenekítették az embereket, a sérültek ellátása pedig már három perccel a robbanás után megkezdődött. Elrendelték az érintett egység vészleállítását, és a gázok kifáklyázása is megkezdődött.

A mérések alapján a robbanáskor nem szabadult fel olyan mennyiségű káros anyag, amely veszélyt jelentene a telephelyen dolgozókra vagy Tiszaújváros lakóira. 

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a MOL-csoport nevében részvétét fejezte ki a balesetben meghalt dolgozó családjának, és jelezte, hogy a vállalat külön, egyéni támogatással segíti a hozzátartozókat. Tájékoztatása szerint az érintett egységben karbantartási munkát végeztek, amikor egy csővezetékben berobbant a szénhidrogén, de még vizsgálják, hogy pontosan mi vezetett a tragédiához. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be, 

hogy a kormány minden szükséges segítséget megad az áldozat feleségének és két gyerekének, hogy könnyebb legyen nekik a tragédia után.

A miniszter hangsúlyozta, a baleset nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását, az érintett üzem működését pedig csak fokozatosan állíthatják helyre. Mint mondta, rendkívül alapos vizsgálatra lesz szükség ahhoz,

hogy pontosan kiderüljön, mi vezetett a történtekhez, és a jövőben megelőzhetők legyenek a hasonló tragédiák.

Kapitány István szerint a segítség időben megérkezett: a mentés közúton és légi úton is azonnal megkezdődött. Hozzátette, hogy a minisztérium képviselői is részt vesznek a kivizsgálásban, az eredményekről pedig részletes tájékoztatást ígértek a lakosságnak.

