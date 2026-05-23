„Meghalt apa” – összeomlott a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának özvegye

Tegnap egy megható bejegyzésben búcsúzott férjétől az a nő, aki két gyermeke édesapját veszítette el a reggeli borsodi üzemi tragédiában. Egy családi fotóval emlékezett meg a közösségi oldalán a tiszaújvárosi robbanás áldozatáról, és szívszorító sorokban osztotta meg, milyen sokat jelentett számára és gyerekei számára a férfi. Ma pedig a Borsnak nyilatkozott Ádám özvegye, aki számára minden összeomlott abban a pillanatban, amikor megszólalt a telefonja.

Nyilatkozott a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának özvegye

A tiszaújvárosi robbanás után hívta a vezetőség az özvegyet

A 37 éves Ádám péntek reggel indult dolgozni a MOL Petrolkémiai üzem területére. Felesége, B. G. Dóra eközben a gyerekeket vitte egy gyermeknapi programra, amikor meghallották a szirénákat.

Már akkor tudtuk, hogy baj van"

– mondta könnyek között az özvegy.

Próbálta telefonon elérni a férjét, de már nem sikerült beszélnie vele. Nem sokkal később a cég vezetősége hívta fel.

Bemutatkoztak és elmondták, hogy sajnálják, hogy ezt kell közölniük, de a férjem elhunyt"

– idézte fel megtörten.

„Ő egy szent volt”

Az özvegy szerint férje kiváló szakember volt, akit műszakvezetőnek akartak előléptetni. A család úgy érzi, Ádám biztosan nem hibázott.

Nagyon okos, intelligens, jószívű ember volt"

– mondta Dóra.

A fiatal nő azt is elárulta, hogy férje holttestét a megyei kórházba vitték, de még nem láthatták őt. A tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják a hatóságok.

„A gyerekek egy órán át sírtak”

Az egyik legnehezebb pillanat az volt, amikor a két kicsinek el kellett mondani, hogy az édesapjuk már nem tér haza. A kisebbik gyermek nemrég töltötte be az ötödik életévét, a nagyobbik pedig hétéves.

A gyerekeknek elmondtam már, ők egy órán át csillapíthatatlanul sírtak"

– mondta az özvegy.

A család pszichológus segítségét is kérte annak érdekében, hogy a gyerekei valahogy fel tudják dolgozni a történteket, és alighanem neki is szüksége lesz a szakértőre.

A házassági évfordulójukra készültek

Dóra arról is beszélt, hogy férjével gyakorlatilag együtt nőttek fel, szomszédok voltak. Kilenc éve házasodtak össze, nemsokára a házassági évfordulójukat ünnepelték volna. Felesége Ádám 37. születésnapjára készült, már az ajándéka is megvolt.

Nem tudjuk hogyan tovább, ezt nem lehet feldolgozni"

– zárta megtörten az özvegy.