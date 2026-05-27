Tiszaújvárosi robbanás: sérelemdíjat kérne a halálos áldozat özvegye

Elsőként egy megrendítő posztban búcsúzott a férjétől az asszony, aki két gyermekének édesapját veszítette el a péntek reggeli borsodi üzemi tragédiában. A tiszaújvárosi robbanás áldozatáról egy családi fotót is megosztott, a kép mellé írt soraiból pedig kiderült, milyen pótolhatatlan szerepet töltött be a férfi az életében. Most pedig a TV2 Tényeknek beszélt könnyes szemmel arról, hogy a gyerekek a tragédia óta sokat sírnak, és dührohamokkal küzdenek. A család sérelemdíjat szeretne kapni a férfi munkahelyétől az elvesztése miatt.
Küldj képet a gyerekről”
– ezt kérte a feleségétől utoljára a 37 éves férfi, a detonáció egyetlen halálos áldozata. Kollégái közül még kilencen sérültek meg a hatalmas robbanásban.
Ahogy bementem a megyei kórházba, már jött a telefonhívás, hogy a vezetőségtől hívnak, hogy a férjem elhunyt"
– mondta a tévéseknek a fiatal özvegy.
Több százmilliót is kaphat a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának családja
Ádám édesanyjával együtt próbálták meg elmondani a gyerekeknek azt, amit szinte lehetetlen felfogni. Azóta záporoznak az olyan kérdések, mint hogy „Mikor jön vissza apa?”. Eközben ügyvédhez fordultak, aki elmondta nekik, hogy a magyar joggyakorlat alapján akár több százmillió forint sérelemdíjat is kaphatnak a munkahelyi baleset miatt.
Jelen helyzetben a hozzátartozók a temetéssel vannak elfoglalva"
– közölte Lichy József ügyvéd.
A tiszaújvárosi robbanás után négy sérült Debrecenbe, öt pedig Miskolcra került. A legújabb hírek szerint mindannyian stabil állapotban vannak, az ügyben pedig nyomozás indult. A MOL szakértőket vont be, hogy kiderítsék, pontosan mi vezethetett a robbanáshoz.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.