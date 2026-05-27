Tiszaújvárosi robbanás: sérelemdíjat kérne a halálos áldozat özvegye

Elsőként egy megrendítő posztban búcsúzott a férjétől az asszony, aki két gyermekének édesapját veszítette el a péntek reggeli borsodi üzemi tragédiában. A tiszaújvárosi robbanás áldozatáról egy családi fotót is megosztott, a kép mellé írt soraiból pedig kiderült, milyen pótolhatatlan szerepet töltött be a férfi az életében. Most pedig a TV2 Tényeknek beszélt könnyes szemmel arról, hogy a gyerekek a tragédia óta sokat sírnak, és dührohamokkal küzdenek. A család sérelemdíjat szeretne kapni a férfi munkahelyétől az elvesztése miatt.

Fotó: Olvasói/Boon.hu

Küldj képet a gyerekről”

– ezt kérte a feleségétől utoljára a 37 éves férfi, a detonáció egyetlen halálos áldozata. Kollégái közül még kilencen sérültek meg a hatalmas robbanásban.

Ahogy bementem a megyei kórházba, már jött a telefonhívás, hogy a vezetőségtől hívnak, hogy a férjem elhunyt"

– mondta a tévéseknek a fiatal özvegy.

Több százmilliót is kaphat a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának családja

Ádám édesanyjával együtt próbálták meg elmondani a gyerekeknek azt, amit szinte lehetetlen felfogni. Azóta záporoznak az olyan kérdések, mint hogy „Mikor jön vissza apa?”. Eközben ügyvédhez fordultak, aki elmondta nekik, hogy a magyar joggyakorlat alapján akár több százmillió forint sérelemdíjat is kaphatnak a munkahelyi baleset miatt.

Jelen helyzetben a hozzátartozók a temetéssel vannak elfoglalva"

– közölte Lichy József ügyvéd.

A tiszaújvárosi robbanás után négy sérült Debrecenbe, öt pedig Miskolcra került. A legújabb hírek szerint mindannyian stabil állapotban vannak, az ügyben pedig nyomozás indult. A MOL szakértőket vont be, hogy kiderítsék, pontosan mi vezethetett a robbanáshoz.

