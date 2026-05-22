Itt a videó a tiszaújvárosi robbanás utáni pillanatokból

Hatalmas fekete füst gomolyog a MOL Borsod–Abaúj–Zemplén vármegyei üzeme felett május 22-én, pénteken. Még a tűz is látszik azon a felvételen, amelyet a Borsod24 tett közzé a közösségi oldalán a tiszaújvárosi robbanásról.

Nem az üzem területéről forgatták, hanem messzebbről, de jól látszik minden. Az is, ahogy az emberek döbbenten állnak és nézik a magasba törő lángokat.

A balesetben 9 MOL-alkalmazott megsérült, egy ember pedig meghalt.

Sokáig csak ennyit lehetett tudni, délutánra azonban kiderült, ki a halálos áldozat.

Egy kétgyerekes családapa volt az, aki nem élte a túl a balesetet,

amit a MOL elnök-vezérigazgatója szerint a szénhidrogén berobbanása okozhatott. Ez egyelőre még nem hivatalos magyarázat, még vizsgálják, hogy pontosan milyen események vezettek el a tragédiáig.

Kerülhetett-e veszélyes anyag a levegőbe?

A protokollnak megfelelően az érintett területről rögtön kimenekítették az embereket, a sérültek ellátása pedig már három perccel a robbanás után megkezdődött. Elrendelték az érintett egység vészleállítását, és a gázok kifáklyázása is megkezdődött.

A mérések alapján a robbanáskor nem szabadult fel olyan mennyiségű káros anyag, amely veszélyt jelentene a telephelyen dolgozókra vagy Tiszaújváros lakóira.

Hernádi Zsolt a MOL-csoport nevében részvétét fejezte ki a balesetben meghalt dolgozó családjának, és jelezte, hogy a vállalat külön, egyéni támogatással segíti a hozzátartozókat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be,

hogy a kormány minden szükséges segítséget megad az áldozat feleségének és két gyerekének, hogy könnyebb legyen nekik a tragédia után.

A miniszter a helyszínen hangsúlyozta, hogy a baleset nem veszélyezteti az ország üzemanyag-ellátását, az érintett üzem működését pedig csak fokozatosan állíthatják helyre. Mint mondta, rendkívül alapos vizsgálatra lesz szükség ahhoz,

hogy pontosan kiderüljön, mi vezetett a történtekhez, és a jövőben megelőzhetők legyenek a hasonló tragédiák.

Kapitány István szerint a segítség időben megérkezett: a mentés közúton és légi úton is azonnal megkezdődött. Hozzátette, hogy a minisztérium képviselői is részt vesznek a kivizsgálásban, az eredményekről pedig részletes tájékoztatást ígértek a lakosságnak.