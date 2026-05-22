Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Cikkünk frissül! A kormányfő azt is írja, hogy egy ember életét vesztette a robbanásban, több súlyos sérült van a MOL tiszaújvárosi üzemében.
10:43 Felszállt a második mentőhelikopter, már csak egy van a helyszínen a háromból.
10:37 Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról beszélt:
A mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő. A sérülteket Debrecenben és Miskolcon látják el, a Honvédkórház készenlétben áll.
10:36 Elkezdték hazaküldeni a dolgozókat. Egy szemben lévő kereskedelmi egység dolgozója még mindig remeg, annyira megijedt a robbanástól. A detonáció egy tíz tonnás munkagépet is megmozgatott.
10:33 A Boon.hu-nak a helyszínen egy név nélkül nyilatkozó munkás elmondta, hogy a robbanás után azonnal el kellett hagyniuk a munkaterületet és kimenni a gyülekezőhelyre. Kiemelte: pár száz méterre dolgoztak a vezetéktől, amikor megtörtént a detonáció, ami hatalmas volt, nagyon megijedtek. Hivatalos információt nem kaptak, az engedélyüket a belépéshez visszavonták, így várják, hogy hogyan tovább.
Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal.
Itt a MOL közleménye
A mai napon a MOL tiszaújvárosi olefinüzemében történt. Jelen információnk szerint a balesetben egy kollégánk életét vesztette, többen pedig megsérültek. A tűz oltása folyamatos. A MOL a hatóságokkal teljeskörűen és szorosan együttműködik. A helyszínre tart Hernádi Zsolt elnök is. A MOL közössége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és szeretteinek. Vállalatcsoportunk az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti.
Mobillabor érkezik a helyszínre
A Katasztrófavédelem azt írja, hogy felrobbant egy vezeték egy tiszaújvárosi üzem területén. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is.
Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert.
Nincs veszélyben a lakosság
A Tiszaújvárosi Krónika azt írja, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.
Mentőhelikopterek is a helyszínen
Az Országos Mentőszolgálat a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is a helyszínre riasztott, a sérültek ellátása folyamatban van
– tájékoztatta a boon.hu-t az Országos Mentőszolgálat.
A BOON úgy tudja, hogy több halottja is van a robbanásnak.
A vármegyei lap azt írja, hogy elkezdték hazaküldeni a dolgozókat, visszavonták a belépési engedélyüket, nem tudnak visszamenni az üzem területére. Egy szemben lévő kereskedelmi egység dolgozója még mindig remeg. A detonáció egy tíz tonnás munkagépet is megmozgatott. Egy másik dolgozó több halálos áldozatról beszélt.
Kapitány István újabb részleteket árult el
A Gazdasági és Energetikai Miniszter bejegyzésében azt írja, hogy egy halott mellett egy súlyos sérült van, neki életveszélyes légúti sérülései vannak. Őt Debrecenbe szállították. Heten könnyebben sérültek.
A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították.
Az Origo korábban arról számolt be 2022-ben, hogy a Mol Petrolkémiai Zrt. hatvanöt milliárd forint értékű zöldmezős fejlesztéssel propilénüzemet létesít Tiszaújvárosban, ami a hazai tulajdonú vállalatok által abban az évben az eddig bejelentett legnagyobb beruházás volt.