Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Ebben azt írja, hogy a MOL tiszaújvárosi üzemében halálos robbanás történt.
Cikkünk frissül! A kormányfő azt is írja, hogy egy ember életét vesztette a robbanásban, több súlyos sérült van a MOL tiszaújvárosi üzemében. 

A MOL komplexuma Tiszaújvárosban, itt történt a robbanás
Fotó: MOL Group

10:43 Felszállt a második mentőhelikopter, már csak egy van a helyszínen a háromból. 

10:37 Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról beszélt:

A mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő. A sérülteket Debrecenben és Miskolcon látják el, a Honvédkórház készenlétben áll.

10:36 Elkezdték hazaküldeni a dolgozókat. Egy szemben lévő kereskedelmi egység dolgozója még mindig remeg, annyira megijedt a robbanástól. A detonáció egy tíz tonnás munkagépet is megmozgatott.

10:33 A Boon.hu-nak a helyszínen egy név nélkül nyilatkozó munkás elmondta, hogy a robbanás után azonnal el kellett hagyniuk a munkaterületet és kimenni a gyülekezőhelyre. Kiemelte: pár száz méterre dolgoztak a vezetéktől, amikor megtörtént a detonáció, ami hatalmas volt, nagyon megijedtek. Hivatalos információt nem kaptak, az engedélyüket a belépéshez visszavonták, így várják, hogy hogyan tovább.

Egy másik dolgozó több halálos áldozatról beszélt.

 

Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal. 

Itt a MOL közleménye

A mai napon a MOL tiszaújvárosi olefinüzemében történt. Jelen információnk szerint a balesetben egy kollégánk életét vesztette, többen pedig megsérültek. A tűz oltása folyamatos. A MOL a hatóságokkal teljeskörűen és szorosan együttműködik. A helyszínre tart Hernádi Zsolt elnök is. A MOL közössége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és szeretteinek. Vállalatcsoportunk az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti.

 

Mobillabor érkezik a helyszínre

A Katasztrófavédelem azt írja, hogy felrobbant egy vezeték egy tiszaújvárosi üzem területén. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is.

 Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert.

Nincs veszélyben a lakosság

A Tiszaújvárosi Krónika azt írja, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset. 

Mentőhelikopterek is a helyszínen

Az Országos Mentőszolgálat a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is a helyszínre riasztott, a sérültek ellátása folyamatban van

– tájékoztatta a boon.hu-t az Országos Mentőszolgálat.

A BOON úgy tudja, hogy több halottja is van a robbanásnak.

A vármegyei lap azt írja, hogy elkezdték hazaküldeni a dolgozókat, visszavonták a belépési engedélyüket, nem tudnak visszamenni az üzem területére. Egy szemben lévő kereskedelmi egység dolgozója még mindig remeg. A detonáció egy tíz tonnás munkagépet is megmozgatott. Egy másik dolgozó több halálos áldozatról beszélt.

 

Kapitány István újabb részleteket árult el

A Gazdasági és Energetikai Miniszter bejegyzésében azt írja, hogy egy halott mellett egy súlyos sérült van, neki életveszélyes légúti sérülései vannak. Őt Debrecenbe szállították. Heten könnyebben sérültek.

A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították.

Az Origo korábban arról számolt be 2022-ben, hogy a Mol Petrolkémiai Zrt. hatvanöt milliárd forint értékű zöldmezős fejlesztéssel propilénüzemet létesít Tiszaújvárosban, ami a hazai tulajdonú vállalatok által abban az évben az eddig bejelentett legnagyobb beruházás volt.

 

