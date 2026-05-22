Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Cikkünk frissül! A kormányfő azt is írja, hogy egy ember életét vesztette a robbanásban, több súlyos sérült van a MOL tiszaújvárosi üzemében.

A MOL komplexuma Tiszaújvárosban, itt történt a robbanás

10:43 Felszállt a második mentőhelikopter, már csak egy van a helyszínen a háromból.

10:37 Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról beszélt:

A mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő. A sérülteket Debrecenben és Miskolcon látják el, a Honvédkórház készenlétben áll.

10:36 Elkezdték hazaküldeni a dolgozókat. Egy szemben lévő kereskedelmi egység dolgozója még mindig remeg, annyira megijedt a robbanástól. A detonáció egy tíz tonnás munkagépet is megmozgatott.

10:33 A Boon.hu-nak a helyszínen egy név nélkül nyilatkozó munkás elmondta, hogy a robbanás után azonnal el kellett hagyniuk a munkaterületet és kimenni a gyülekezőhelyre. Kiemelte: pár száz méterre dolgoztak a vezetéktől, amikor megtörtént a detonáció, ami hatalmas volt, nagyon megijedtek. Hivatalos információt nem kaptak, az engedélyüket a belépéshez visszavonták, így várják, hogy hogyan tovább.

Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal.

Itt a MOL közleménye

A mai napon a MOL tiszaújvárosi olefinüzemében történt. Jelen információnk szerint a balesetben egy kollégánk életét vesztette, többen pedig megsérültek. A tűz oltása folyamatos. A MOL a hatóságokkal teljeskörűen és szorosan együttműködik. A helyszínre tart Hernádi Zsolt elnök is. A MOL közössége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és szeretteinek. Vállalatcsoportunk az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti.

Mobillabor érkezik a helyszínre

A Katasztrófavédelem azt írja, hogy felrobbant egy vezeték egy tiszaújvárosi üzem területén. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is.

Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert.

Nincs veszélyben a lakosság

A Tiszaújvárosi Krónika azt írja, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset.