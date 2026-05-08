Te is a tökéletes férfit keresed? Íme...

Jópofa videót töltött fel Facebook-oldalára a rendőrség. Ha te is a tökéletes férfit keresed, akkor itt egy inspiráló videó!
Az elmúlt években egész ipar épült a párkeresésre, az úgynevezett csajozóművészektől, a pick-up artistoktól a Tinderen át sok szereplő megtalálta a gazdasági számítását. Az igazság azonban az, hogy a megfelelő ember, vagy jelen esetben férfi megtalálása sokszor csak a vakszerencsén múlik. Ezen sajnos a nagy számok törvénye sem változtat: van, aki 2-3 emberrel randizik, mielőtt megtalálja az igazit, de van, akinek 1000 sem elég. De, ha a tökéletes férfit keresed, akkor a rendőrség ad egy jó tippet, hol találhatsz megfelelő alanyt: a kollégáik között.
Íme a tökéletes férfi
Lássuk milyen tulajdonságok kellenek a megfelelő jelöltnek:
- Kinyitja előtted az ajtót, előzékeny;
- Fogja a kezed, gyengéd;
- Mindig meghallgat, figyelmes;
- A szemedbe néz, egyenes.
Mutatjuk:
Ráadásul, ha zsarukkal randizol, akkor ez a szokásod megvédhet az ehhez hasonló, szívtipró csalóktól is.
