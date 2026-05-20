Brutális tömegbaleset az M0-son: fényképen a káosz és az összetört autók

Hat autó ütközött össze az M0-s autóút déli szektorán, Halásztelek térségében. A tömegbaleset a 17-es kilométernél történt, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére pedig lezárták a belső sávot. Ez komoly fennakadást okoz az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalom araszol és a torlódás már mintegy 8 kilométeres, ezért az arra autózóknak jelentősen megnövekedett menetidőre kell készülniük.

Tömegbaleset miatt áll a forgalom az M0-son (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

Más autópályán is dugó van, de nem tömegbaleset miatt

Nem ez az egyetlen problémás útszakasz az országban – hívta fel rá a figyelmet az Index. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között az erős teherforgalom miatt több helyen is belassult, néhol meg is állt a forgalom, tehát itt nem karambol miatt van dugó. Ha erre jár, azzal számoljon, hogy akár 50 percet is késhet az eredetileg tervezett időhöz képest.

Az M1-es ellenkező oldalán, Komáromnál útkarbantartást végeznek. A 86-os kilométernél sávlezárás van érvényben, a munkák miatt pedig körülbelül 3 kilométeres dugó alakult ki.

Az M3-as autópályán Bag közelében kell lassabb haladásra számítani. A 39-es és a 48-as kilométer között mozgó terelés miatt lezárták a külső sávot Vásárosnamény irányába, a dugó hossza már meghaladja a 3 kilométert.

Az M7-es autópályán, Martonvásár térségében is torlódik a forgalom.

A 30-as kilométernél útszéli növényzetgondozás miatt zárták le a külső sávot Letenye felé, ott szintén nagyjából 3 kilométeres kocsisor lassítja a közlekedést.

