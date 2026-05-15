Tömegszerencsétlenség a 76-oson, a száguldozó sofőr miatt csaknem harmincan sérültek meg

A sötét országúton felborult busz mellett villogó rendőrautók és mentők fényei világították meg a roncsokat, miközben sérült utasokat próbáltak kimenteni a járműből. A tömegszerencsétlenséget okozó baleset után teljes káosz alakult ki a 76-os számú főúton – számolt be a súlyos haváriáról a Bors.

Tömegszerencsétlenséget okozott a felelőtlen autós a 76-os főúton

A Zala Vármegyei Főügyészség pénteken közölte: vádat emeltek egy húszéves férfi ellen, aki 2024. október 12-én késő este személyautóval haladt Zalaegerszeg felől Kisbucsa irányába.

Az autóban egy nő utazott vele, amikor a sofőr egy egyenes szakaszon hirtelen áttért a szemközti sávba, és előzésbe kezdett. A vádirat szerint a férfi 130-134 kilométeres sebességgel hajtott, miközben nem győződött meg arról, hogy az útszakasz belátható-e, illetve biztonságosan be tudja-e fejezni az előzést a tiltótábla és a záróvonal előtt.

A másik irányból eközben a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő autóbusz érkezett csaknem negyven utassal. Amikor a sofőr észrevette a szemből érkező buszt, vészfékezni kezdett. A busz vezetője megpróbálta elrántani a kormányt jobbra, hogy elkerülje a frontális ütközést, de már nem tudta kivédeni a balesetet. Az autóbusz lesodródott az útról és az oldalára borult, a személyautó pedig megpördülve csúszott az útpadkára.

A brutális buszbalesetben a vádlott mellett az autóbusz kilenc utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.

A buszsofőr és további 17 utas könnyebb sérülésekkel került kórházba. A vádirat arra is kitér, hogy a busz utasai nem használták a biztonsági öveiket, amivel megszegték a KRESZ szabályait.

Felfüggesztett fogházat kértek a sofőrre

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a férfival szemben.

Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és közúti járművezetéstől való eltiltását indítványozta.

