Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Figyelem!

Kánikula jön, de ami utána érkezik, arra senki sem számított

Debrecen

Videón a brutális tömegverekedés Debrecenben, a földön fekvőket is rugdosták

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ordítás, ütlegek és rúgások közepette estek egymásnak fiatalok egy debreceni presszónál. A tömegverekedésről készült brutális videó már a rendőrséghez is eljutott, vizsgálják a történteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DebrecenTömegverekedésfiatalokkalvizsgálatpresszóvideórendőrség

Üvöltözés, káromkodás és brutális ütlegek rázták meg Debrecen belvárosát szerda este. A tömegverekedésről készült videón az látható, hogy egy csapat fiatal ütötte-rúgta egymást egy presszónál, többen pedig a földre kerültek. A Tények tette közzé az esetről készült felvételt.

tömegverekedés
A debreceni tömegverekedés felidézi a budapesti Morrison's 2-ben történt tragédiát
Fotó: TV2/Tények

A tömegverekedésről sokkoló videó készült

A brutális jelenetsor május 20-án történt egy belvárosi presszónál. A felvételen az látszik, hogy a fiatalok egymásnak rontanak, lökdösni és ütni kezdik egymást, majd pillanatok alatt teljesen elszabadul a káosz.

Többen a földre kerültek a verekedés közben. Az egyik fiatal hatalmasat esett, miután megütötték, majd hasba is rúgták. A videón az is látható, hogy egy földön fekvő fiatalt még akkor is rugdostak, amikor már próbált feltápászkodni.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Egy másik jelenetben az látszik, hogy egy fiatal fel akar állni, de hátulról a nyakánál fogva visszarántják. A környéken élők szerint nem először tört ki hasonló balhé a presszónál. Többen azt állítják, gyakoriak az ilyen erőszakos összetűzések a környéken.

A rendőrség vizsgálja az esetet

A mentőszolgálatot és a rendőrséget a verekedés idején senki sem értesítette. Miután azonban a brutális felvétel felkerült az internetre, a történtek a hatóságokhoz is eljutottak.

Jánvári Márk, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatása szerint a Debreceni Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit. A debreceni verekedők ellen garázdaság miatt indulhat büntetőeljárás.

Hajszálon múlt a tragédia

A mostani tömegverekedésnél csak a szerencsén múlhatott, hogy nem történt súlyos vagy akár halálos sérülés. A brutális jelenetek sokakban felidézhették a budapesti Morrison's 2-s tragédiát is. A fél évvel ezelőtti ügyben egy fiatal két ütéssel végzett az áldozatával, az eset az egész országot sokkolta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!