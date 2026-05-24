Videón a brutális tömegverekedés Debrecenben, a földön fekvőket is rugdosták

Üvöltözés, káromkodás és brutális ütlegek rázták meg Debrecen belvárosát szerda este. A tömegverekedésről készült videón az látható, hogy egy csapat fiatal ütötte-rúgta egymást egy presszónál, többen pedig a földre kerültek. A Tények tette közzé az esetről készült felvételt.

A debreceni tömegverekedés felidézi a budapesti Morrison's 2-ben történt tragédiát

A tömegverekedésről sokkoló videó készült

A brutális jelenetsor május 20-án történt egy belvárosi presszónál. A felvételen az látszik, hogy a fiatalok egymásnak rontanak, lökdösni és ütni kezdik egymást, majd pillanatok alatt teljesen elszabadul a káosz.

Többen a földre kerültek a verekedés közben. Az egyik fiatal hatalmasat esett, miután megütötték, majd hasba is rúgták. A videón az is látható, hogy egy földön fekvő fiatalt még akkor is rugdostak, amikor már próbált feltápászkodni.

Egy másik jelenetben az látszik, hogy egy fiatal fel akar állni, de hátulról a nyakánál fogva visszarántják. A környéken élők szerint nem először tört ki hasonló balhé a presszónál. Többen azt állítják, gyakoriak az ilyen erőszakos összetűzések a környéken.

A rendőrség vizsgálja az esetet

A mentőszolgálatot és a rendőrséget a verekedés idején senki sem értesítette. Miután azonban a brutális felvétel felkerült az internetre, a történtek a hatóságokhoz is eljutottak.

Jánvári Márk, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatása szerint a Debreceni Rendőrkapitányság vizsgálja az eset körülményeit. A debreceni verekedők ellen garázdaság miatt indulhat büntetőeljárás.

Hajszálon múlt a tragédia

A mostani tömegverekedésnél csak a szerencsén múlhatott, hogy nem történt súlyos vagy akár halálos sérülés. A brutális jelenetek sokakban felidézhették a budapesti Morrison's 2-s tragédiát is. A fél évvel ezelőtti ügyben egy fiatal két ütéssel végzett az áldozatával, az eset az egész országot sokkolta.