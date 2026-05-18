Tóth Andi vallott: kiderült, mennyi pénzt költött drogra

A bíróság folyosóján minden szem Tóth Andira szegeződött, miközben az énekesnő a tanúvallomásra várt egy drogos ügyben. Tóth Andi hétfő reggel jelent meg a Fővárosi Törvényszéken – írja a Blikk.
Tóth Andit a drogvásárlásokról kérdezték
Az énekesnő tanúként tett vallomást abban az ügyben, amelyben négy vádlott áll bíróság előtt kábítószer-kereskedelem miatt.
Tóth Andi annyiban érintett az ügyben, hogy korábban tudatmódosítót vásárolt, ezért idézték be tanúként.
Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja
– emlékezett vissza Tóth Andi arra, hogy milyen összegben vásárolt kábítószert.
A bíró előtt arról kellett beszélnie, hogy felismeri-e a vádlottakat, illetve arról is részletesen kérdezték, hogy milyen drogokat és milyen mennyiségben vásárolt.
A Fővárosi Törvényszék épületébe érkezve eleinte még megilletődöttnek tűnt, később azonban már oldottabban beszélgetett menedzserével és egyik barátjával. Az újságírók kérdéseire nem válaszolt.
Hópihe emodzsival jelezte, hogy kokaint akar
Tóth Andi a vallomása szerint K. Sándortól kérte el D. Hassan elérhetőségét, hogy kokaint vásároljon tőle. Elmondása alapján a szír férfi és élettársa több alkalommal is házhoz vitte a kábítószert, az énekesnő szerint körülbelül ötször jártak nála. A pénzt rendszerint a másodrendű vádlott, N. Beáta kapta meg.
A nyomozás során lefoglalt üzenetekből az is kiderült, hogy Tóth Andi hópihe emodzsival jelezte, hogy kokaint szeretne vásárolni. Az énekesnő arról is beszélt, hogy D. Hassannal nehezen tudott kommunikálni, mert a férfi törte a magyar nyelvet, ezért inkább a vele érkező nővel egyeztetett.
Süteménysütésről beszéltek a drogos üzenetekben
A tárgyaláson az is elhangzott, hogy Tóth Andi és K. Sándor „süteménysütésről” beszélgettek az üzeneteikben. A diskurzus arról szólt, hogy hány gramm marihuána kellene a süteményhez úgy, hogy abból „senkinek se legyen baja”.
A bíró által felolvasott üzenetek hallatán Tóth Andi és K. Sándor többször is nevetésben tört ki, vélhetően nem számítottak arra, hogy korábbi beszélgetéseiket egyszer a tárgyalóteremben olvassák fel.
ByeAlex nem jelent meg a tárgyaláson
A hétfői tárgyalás ByeAlex meghallgatása nélkül ért véget. Az énekes jogi képviselője segítségével mentette ki magát a tanúvallomás alól az X-Faktor forgatására hivatkozva.
A védők közül többen is ragaszkodnak ByeAlex személyes megjelenéséhez, ezért újra idézik a bíróságra, és pénzbírságot is kiszabnak rá.
Húsnak és zöld pázsitnak nevezték a drogokat
A vádirat szerint egy szír férfi és élettársa 2022 tavaszától 2023 februárjáig marihuánával, ecstasyval és kokainnal kereskedett.
A kommunikációjuk során fantázianeveket használtak a drogokra, amelyeket
- „húsnak”,
- „pálinkának” és
- „zöld pázsitnak”
neveztek.
A Fővárosi Főügyészség mind a négy vádlott esetében fegyházbüntetést indítványozott, a szír férfitól pedig több millió forintnyi vagyont is elkoboznának.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.