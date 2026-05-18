Tóth Andi vallott: kiderült, mennyi pénzt költött drogra

A bíróság folyosóján minden szem Tóth Andira szegeződött, miközben az énekesnő a tanúvallomásra várt egy drogos ügyben. Tóth Andi hétfő reggel jelent meg a Fővárosi Törvényszéken – írja a Blikk.

Tóth Andi a drogvásárlásairól vallott a bíróságon Fotó: Illuszráció (MW Bulvár)

Tóth Andit a drogvásárlásokról kérdezték

Az énekesnő tanúként tett vallomást abban az ügyben, amelyben négy vádlott áll bíróság előtt kábítószer-kereskedelem miatt.

Tóth Andi annyiban érintett az ügyben, hogy korábban tudatmódosítót vásárolt, ezért idézték be tanúként.

Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt. Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja

– emlékezett vissza Tóth Andi arra, hogy milyen összegben vásárolt kábítószert.

A bíró előtt arról kellett beszélnie, hogy felismeri-e a vádlottakat, illetve arról is részletesen kérdezték, hogy milyen drogokat és milyen mennyiségben vásárolt.

A Fővárosi Törvényszék épületébe érkezve eleinte még megilletődöttnek tűnt, később azonban már oldottabban beszélgetett menedzserével és egyik barátjával. Az újságírók kérdéseire nem válaszolt.

Hópihe emodzsival jelezte, hogy kokaint akar

Tóth Andi a vallomása szerint K. Sándortól kérte el D. Hassan elérhetőségét, hogy kokaint vásároljon tőle. Elmondása alapján a szír férfi és élettársa több alkalommal is házhoz vitte a kábítószert, az énekesnő szerint körülbelül ötször jártak nála. A pénzt rendszerint a másodrendű vádlott, N. Beáta kapta meg.

A nyomozás során lefoglalt üzenetekből az is kiderült, hogy Tóth Andi hópihe emodzsival jelezte, hogy kokaint szeretne vásárolni. Az énekesnő arról is beszélt, hogy D. Hassannal nehezen tudott kommunikálni, mert a férfi törte a magyar nyelvet, ezért inkább a vele érkező nővel egyeztetett.

Süteménysütésről beszéltek a drogos üzenetekben

A tárgyaláson az is elhangzott, hogy Tóth Andi és K. Sándor „süteménysütésről” beszélgettek az üzeneteikben. A diskurzus arról szólt, hogy hány gramm marihuána kellene a süteményhez úgy, hogy abból „senkinek se legyen baja”.