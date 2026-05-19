Tóth Andi kitálalt a bíróságon: kokainárak, titkos kódok és drogfutárok

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, hétfő reggel 8 óra 50 perckor, elegáns kabátban és nadrágban, de láthatóan feszülten érkezett meg Tóth Andi a Fővárosi Törvényszék épületébe. Bár a folyosón eleinte még megilletődötten várakozott menedzsere és egyik barátja kíséretében, a tárgyalóteremben végül olyan kendőzetlen őszinteséggel beszélt korábbi kábítószer-használatáról, ami még a sokat látott bírósági hallgatóságot is megdöbbentette.

Tóth Andi és barátja a vádlottak padján tudták meg, hogy a rendőrség lefülelte a „füves süti” receptjéről szóló titkos üzeneteiket

Hópihe emodzsi és a Tóth Andi-féle füves süti

Az énekesnő egy kiterjedt kábítószer-kereskedelmi hálózat büntetőperében állt bíróság elé, amelyben négy vádlott felelősségét vizsgálják. Bár Andit korábban gyanúsítottként kezelték – és egy 2023-as vallomásában be is ismerte, hogy 2022-ben négy-öt alkalommal élt a tiltott szerrel –, mivel sikeresen teljesítette a legalább fél évig tartó, kötelező elterelést, végül megúszta a büntetést, így a mostani eljárásban már tanúként kellett felelnie a bíró kérdéseire. A tárgyalás egyik legbizarrabb momentuma az volt, amikor a bírónő ismertette a nyomozás során lefoglalt üzenetváltásokat. Ebből kiderült, hogy az énekesnő nem bonyolította túl a megrendeléseket.

Amikor tiltott szerhez akart jutni, egyszerűen egy hópihe emodzsival jelezte a dílereknek a szándékát. Emellett az is elhangzott, hogy a híresség és K. Sándor egy ízben ártatlannak tűnő „süteménysütésről” diskuráltak a chatüzeneteikben: egészen pontosan arról egyeztettek, hogy hány gramm marihuána kellene a süteménybe ahhoz, hogy abból végül „senkinek se legyen baja”.

Amikor a beszerzésről szóló sms-ek és csetek elhangzottak, Tóth Andi és K. Sándor többször is nyíltan elnevették magukat a korábbi üzeneteik tartalmán. K. Sándorhoz egyébként az énekesnőt szoros baráti szálak fűzik, a férfi pedig az írásbeli vallomásában megjegyezte, hogy a művészvilágban a folyamatos stressz és a szorongás miatt elterjedt a kábítószer-használat, és jó barátként ő maga is tudott Andi alkalmi drogfogyasztásáról. Arra a bírói kérdésre, hogy pontosan hogyan és mit fogyasztott, az X-Faktor egykori győztese egy meglehetősen veszélyes gyógyszerkombinációt ismertetett.

Beismerte, hogy amikor kábítószert fogyasztott, rendszeresen Frontin tablettát vett be rá, hogy a pörgést követően megnyugodjon és aludni tudjon.

A beszerzés részleteiről szólva elmondta, hogy K. Sándortól kérte el az egyik vádlott, a szír származású D. Hassan elérhetőségét. Felidézte, hogy a szír férfi és élettársa több alkalommal, körülbelül ötször jártak nála, és a házához szállították a drogot. Mivel D. Hassannal a nyelvi korlátok miatt nehezen tudott kommunikálni, a pénzt rendszerint a másodrendű vádlottnak, N. Beátának adta oda.

Az anyagiak kapcsán úgy emlékezett vissza, hogy nem tudja pontosan, hányszor és mennyit fizetett, de a kokain grammja nagyjából 30 ezer forint lehetett.

A vádirat szerint a szír férfi és élettársa 2022 tavaszától 2023 februárjáig marihuánával, ecstasyval és kokainnal kereskedett, és a lebukás elkerülése érdekében különféle kreatív fantázianeveket használtak a kábítószerekre: a telefonbeszélgetéseikben és üzeneteikben a drogokat leggyakrabban

„húsnak”,

„pálinkának”

és „zöld pázsitnak” nevezték.

Ellentmondások a kábítószer-kereskedők büntetőperében

A tárgyalóteremben azonban komoly ellentmondás is kialakult, amikor az elsőrendű vádlott a mikrofonhoz lépve cáfolta az énekesnő szavait. D. Hassan kijelentette, hogy ő csupán egyetlen alkalommal találkozott a hírességgel, és nem érti, Andi miért beszél több esetről.

A férfi egy korábbi vallomásában úgy fogalmazott, hogy az első személyes találkozásukkor 4 gramm kokaint adott át az énekesnőnek 120 ezer forintért, egy második alkalommal pedig az énekesnő által küldött közvetítőnek értékesített 5 grammot 150 ezer forintért.

A szír vádlott ráadásul azt is állította, hogy az énekesnő más típusú szerek iránt is érdeklődött nála, de azokat ő egészségügyi okokból nem akarta beszerezni. A Fővárosi Főügyészség mind a négy vádlott esetében fegyházbüntetést indítványozott, a szír férfitól pedig több millió forintnyi vagyont is elkoboznának.

Tóth Andi a bírósági megjelenése után azonnal távozott a helyszínről, a sajtónak nem kívánt nyilatkozni, mivel elmondása szerin, amit meg akart osztani a nyilvánossággal, azt pár napja már megtette a közösségi oldalán, és a tárgyalás után azonnal klipforgatásra indult.

A drogügy hullámai azonban egyre messzebb gyűrűznek a hazai sztárvilágban: a hétfői tárgyalási nap ugyanis egy másik ismert énekes, ByeAlex meghallgatása nélkül ért véget. Bár az egyik védőügyvéd indítványára őt is beidézték tanúként,

ByeAlex nem jelent meg a bíróságon, hanem jogi képviselője segítségével mentette ki magát, az X-Faktor forgatására hivatkozva.

Mivel a védők közül többen is szigorúan ragaszkodnak a zenész személyes megjelenéséhez, a bíróság újra idézi őt, és a távolmaradása miatt pénzbírságot is kiszabnak rá.