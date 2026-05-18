Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin hihetetlen ajánlott tett a volt német kancellárnak – Merkel azonnal válaszolt

Fontos

Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

tóth andi

Így érkezett meg a bíróságra Tóth Andi – videóval

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A folyosón kedélyesen beszélgetett a menedzserével és egy barátjával. Tóth Andit az újságírók jelenléte sem feszélyezte, de sajtókérdésekre nem válaszolt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tóth andidrogkokainfogásfővárosi törvényszékbíróság

Miközben a legtöbben szorongva vagy a jegyzeteiket olvasgatva várják a tárgyalást, Tóth Andi kifejezetten lazán kezelte a helyzetet. Bár a hétfői tárgyalási napon a Fővárosi Törvényszék épületébe lépve még kissé megilletődöttnek tűnt, pár perc elteltével már nyoma sem volt rajta az idegességnek – írja a Blikk

Tóth Andi
Tóth Andit tanúként hallgatták meg egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyben Fotó: Ripost

A folyosón menedzserével és egy barátjával beszélgetett kedélyesen a tanúskodásra várva, és bár a sajtómunkások kérdéseire nem kívánt válaszolni, a jelenlétük láthatóan egyáltalán nem feszélyezte.

Drogvásárlásairól vallott Tóth Andi

Az énekesnőt hétfő reggel egy négytagú hálózat kábítószer-kereskedelmi ügyében idézték be tanúként, miután kiderült, hogy korábban ő is vásárolt tőlük tudatmódosító szereket. A bíró előtt most arról kellett nyilatkoznia, hogy felismeri-e a vádlottakat, emellett a bíróság hosszas kérdésekre várta a választ azzal kapcsolatban is, hogy pontosan mit és mekkora mennyiségben vásárolt a gyanúsítottaktól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!