Így érkezett meg a bíróságra Tóth Andi – videóval

Miközben a legtöbben szorongva vagy a jegyzeteiket olvasgatva várják a tárgyalást, Tóth Andi kifejezetten lazán kezelte a helyzetet. Bár a hétfői tárgyalási napon a Fővárosi Törvényszék épületébe lépve még kissé megilletődöttnek tűnt, pár perc elteltével már nyoma sem volt rajta az idegességnek – írja a Blikk.

A folyosón menedzserével és egy barátjával beszélgetett kedélyesen a tanúskodásra várva, és bár a sajtómunkások kérdéseire nem kívánt válaszolni, a jelenlétük láthatóan egyáltalán nem feszélyezte.

Drogvásárlásairól vallott Tóth Andi

Az énekesnőt hétfő reggel egy négytagú hálózat kábítószer-kereskedelmi ügyében idézték be tanúként, miután kiderült, hogy korábban ő is vásárolt tőlük tudatmódosító szereket. A bíró előtt most arról kellett nyilatkoznia, hogy felismeri-e a vádlottakat, emellett a bíróság hosszas kérdésekre várta a választ azzal kapcsolatban is, hogy pontosan mit és mekkora mennyiségben vásárolt a gyanúsítottaktól.