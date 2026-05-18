Tóth Andi megdöbbentő vallomást tett a bíróságon

Ahogy korábban beszámoltunk róla, hétfő reggel újabb fejezetéhez érkezett a kábítószer-kereskedők büntetőpere, amelyben a tárgyalási szünetet követően Tóth Andi is bíróság elé állt. Az énekesnő tanúvallomása elején a bíró kérdésére elmondta, hogy az ügy első-, másod- és harmadrendű vádlottját egyaránt ismeri, sőt, egyikükkel, K. Sándorral kifejezetten baráti viszonyt ápol.

Vallomást tett Tóth Andi

Frontinnal nyugtatta magát a drogfogyasztás után Tóth Andi

A Blikk beszámolója szerint részletes vallomást tett a bíróságon Tóth Andi, aki elmesélte, hogyan vásárolt kokaint a drogper vádlottjaitól. Az énekesnő elmondta, hogy K. Sándoron keresztül vette fel a kapcsolatot az elsőrendű vádlottal, a szír D. Hassannal, és a kábítószer grammjáért nagyjából 30 ezer forintot fizetett.

A tárgyaláson felolvasták az énekesnő 2023-as gyanúsítotti vallomását is, amelyben elismerte, hogy 2022-ben négy-öt alkalommal élt a tiltott szerrel. Amikor a bírónő a beszerzésről szóló üzenetváltásokat ismertette, Tóth Andi és a vádlott-társ, K. Sándor többször elnevették magukat a korábbi üzeneteiken.

Az énekesnő bírói kérdésre azt is elárulta: amikor kábítószert fogyasztott, Frontin gyógyszert vett be, hogy megnyugodjon és aludni tudjon.

Mivel Tóth Andi korábban sikeresen teljesítette a legalább fél évig tartó, kötelező elterelést, végül megúszta a büntetést, így gyanúsítottból tanúvá vált az eljárásban.

A tárgyaláson ugyanakkor ellentmondás is kialakult, mivel az elsőrendű vádlott a mikrofonhoz lépve kijelentette, hogy ő csupán egyetlen alkalommal találkozott a hírességgel, és nem érti, az énekesnő miért beszél több esetről. A férfi egy korábbi vallomásában egyébként úgy fogalmazott, hogy az első személyes találkozásukkor 4 gramm kokaint adott át az X-Faktor egykori győztesének, aki ezért 120 ezer forintot fizetett neki.