Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

Sport

A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

tóth andi

Tóth Andi megdöbbentő vallomást tett a bíróságon

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőperben hallgatták meg tanúként azt az énekesnőt, aki korábban maga is gyanúsítottja volt a nagyszabású ügynek. Vallomásában Tóth Andi elismerte, hogy grammonként 30 ezer forintért többször is vásárolt kokaint, ám mivel vállalta az elterelést, végül nem vádlottként, hanem tanúként kellett bíróság elé állnia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tóth andikábítószertárgyalásénekesnővallomás

Ahogy korábban beszámoltunk róla, hétfő reggel újabb fejezetéhez érkezett a kábítószer-kereskedők büntetőpere, amelyben a tárgyalási szünetet követően Tóth Andi is bíróság elé állt. Az énekesnő tanúvallomása elején a bíró kérdésére elmondta, hogy az ügy első-, másod- és harmadrendű vádlottját egyaránt ismeri, sőt, egyikükkel, K. Sándorral kifejezetten baráti viszonyt ápol.

Tóth Andi, TóthAndi, 20250605 Budapest Notino Parti fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár képen: Tóth Andi
Vallomást tett Tóth Andi
Fotó: MW Bulvár

Frontinnal nyugtatta magát a drogfogyasztás után Tóth Andi

A Blikk beszámolója szerint részletes vallomást tett a bíróságon Tóth Andi, aki elmesélte, hogyan vásárolt kokaint a drogper vádlottjaitól. Az énekesnő elmondta, hogy K. Sándoron keresztül vette fel a kapcsolatot az elsőrendű vádlottal, a szír D. Hassannal, és a kábítószer grammjáért nagyjából 30 ezer forintot fizetett.

A tárgyaláson felolvasták az énekesnő 2023-as gyanúsítotti vallomását is, amelyben elismerte, hogy 2022-ben négy-öt alkalommal élt a tiltott szerrel. Amikor a bírónő a beszerzésről szóló üzenetváltásokat ismertette, Tóth Andi és a vádlott-társ, K. Sándor többször elnevették magukat a korábbi üzeneteiken. 

Az énekesnő bírói kérdésre azt is elárulta: amikor kábítószert fogyasztott, Frontin gyógyszert vett be, hogy megnyugodjon és aludni tudjon.

Mivel Tóth Andi korábban sikeresen teljesítette a legalább fél évig tartó, kötelező elterelést, végül megúszta a büntetést, így gyanúsítottból tanúvá vált az eljárásban.

A tárgyaláson ugyanakkor ellentmondás is kialakult, mivel az elsőrendű vádlott a mikrofonhoz lépve kijelentette, hogy ő csupán egyetlen alkalommal találkozott a hírességgel, és nem érti, az énekesnő miért beszél több esetről. A férfi egy korábbi vallomásában egyébként úgy fogalmazott, hogy az első személyes találkozásukkor 4 gramm kokaint adott át az X-Faktor egykori győztesének, aki ezért 120 ezer forintot fizetett neki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!