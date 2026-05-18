Tóth Andi megérkezett a bíróságra, ByeAlex következik

Tóth Andi pontosan 8 óra 50 perckor, a menedzsere kíséretében, láthatóan feszülten érkezett meg a bíróság épületébe. Az énekesnő elegáns kabátban és nadrágban lépett be a kapun. A sajtónak nem kívánt nyilatkozni, mivel elmondása szerint azt, amit meg akart osztani a nyilvánossággal, néhány napja már megtette a közösségi oldalán. Eközben a tárgyalóterem előtt egyre nagyobb lett a nyüzsgés az ügy vádlottjainak és jogi képviselőinek megérkezésével, miközben a bírónő már bent készült a hétfői tárgyalási napra – írta a Blikk.

Vallomások Tóth Andi drogvásárlásairól a bíróságon

A Fővárosi Törvényszéken a harmadrendű vádlott, K. Sándor írásbeli vallomásának felolvasásával folytatódott a tárgyalás. A férfi szerint a művészvilágban a stressz és a szorongás miatt elterjedt a kábítószer-használat és elismerte, hogy jó barátjaként tudott Tóth Andi alkalmi drogfogyasztásáról is.

Állítása szerint az énekesnő többször megkérte őt, hogy szerezzen neki kábítószert és 2022 márciusában egy telefonszámot is adott neki, ahol kokaint vásárolhatott, ám a férfi hangsúlyozta, hogy az ügyben anyagi érdekeltsége nem volt.

A bírónő által ismertetett korábbi vallomásokból az is kiderült, hogy az elsőrendű vádlott, a szír D. Hassan a nyomozás során azt állította: többször is adott el kokaint Tóth Andinak. Első alkalommal személyesen adott át neki 4 grammot 120 ezer forintért, a második alkalommal pedig az énekesnő által küldött közvetítőnek értékesített 5 grammot 150 ezer forintért.

A vádlott szerint az énekesnő más típusú szerek iránt is érdeklődött nála, de azokat a férfi egészségügyi okokból nem akarta beszerezni.

A bíróságon az is elhangzott, hogy a következő tárgyalási napra az egyik védőügyvéd indítványára egy másik ismert énekest, ByeAlexet is beidézik tanúként. Tóth Andi, aki a bírósági megjelenése után azonnal klipforgatásra indult, a közösségi oldalán korábban tisztázta, hogy kizárólag tanúként, és nem vádlottként vesz részt az eljárásban.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az ország egyik legszövevényesebb bűnügyévé vált Katzenbach-gyilkosság szálai egészen 2009-ig nyúlnak vissza, a brutális történet egyik legmeghökkentőbb részlete pedig az, hogy az ügy egyik vádlottja a népszerű rapper, Curtis testvére.