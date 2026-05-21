Szentlőrinci tragédia: sokkoló vallomást tett a család a 17 éves Vanda halála után

Felfoghatatlan tragédia történt Szentlőrincen azon a hétfő reggelen, amikor a 17 éves Vanda rejtélyes körülmények között kizuhant egy panellakás negyedik emeletéről. A fiatal lány életéért hiába küzdöttek a kórházban, már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség szinte azonnal bilincsben vitte el a 22 éves barátját, Richárdot, akit azóta a bíróság 30 napra letartóztatott – számolt be a Borsonline.hu.

Késő estig dolgoztak a rendőrök a szentlőrinci tragédia helyszínén

Lincshangulat a tragédia után

Vanda gyászoló nagymamája elmondta, hogy a család régóta komoly aggodalommal figyelte a fiatalok kapcsolatát. Határozottan ellenezték a kapcsolatot, és többször is megpróbálták rábírni a tinédzsert a szakításra, de próbálkozásaik kudarcot vallottak. Vanda egy időre a férfihez költözött Somogyapátiba, ahonnan a hozzátartozói hiába vitték többször is haza, a lány minden alkalommal visszaszökött a partneréhez. Az édesanya végül azért vásárolta meg a szentlőrinci lakást, és engedte meg, hogy a pár odaköltözzön, mert a család úgy vélte, hogy ott legalább szem előtt lesz a gyermek, és nagyobb biztonságban tudhatják. A gyanúsított édesapja, Lakatos István ugyanakkor határozottan visszautasítja a fia ellen felhozott vádakat.

Nyilatkozatában kifejtette, hogy bár nem voltak jelen a lakásban, szentül hisz Richárd ártatlanságában. Elmondása szerint a fia elismerte neki, hogy a tragédia előtt veszekedett és verekedett Vandával, de azt kategorikusan tagadja, hogy ő lökte vagy dobta volna ki a lányt az emeletről.

Az apa hozzátette, hogy osztoznak a gyászoló család fájdalmában, hiszen ők is szerették Vandát, aki egy ideig náluk lakott, ám a tragédia óta a saját biztonságukért kell aggódniuk. Mint elmondta:

Azt mondták, hogy megölnek minket! Most már nekünk kell félnünk!

– magyarázta a férfi.