Traktor nyomott halálra egy férfit Csarodán

Halálos baleset történt a Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyei Csarodán a napokban. Egy 47 éves férfi lezuhant egy traktor pótkocsijáról egy erdei úton. Olyan szerencsétlenül esett, hogy a jármű kerekei áthajtottak rajta, meghalt. A tragédia híre gyorsan elterjedt a településen – számolt be róla a helyi hírportál, a Szon.hu.

Fotó: Móricz Csaba

Így okozott egy traktor halálos balesetet

A 47 éves férfit sokan ismerték, mivel napszámosként dolgozott egy helyi gazdánál. A halála napján több társával együtt ment ki az erdőbe, hogy elvégezze a munkát. Miután a brigád befejezte a farakodást, elindult haza. A visszaút volt az, ami tragédiába torkollott. A traktor a megrakott pótkocsival és a munkásokkal a településtől nagyjából két kilométerre, egy nehezen járható erdei úton haladt. Egy bukkanón nagyot zökkent.

A hirtelen döccenés végzetes volt: a férfi elvesztette az egyensúlyát, leesett a pótkocsiról, és a kerekek alá került.

Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

A mentést és a rendőrségi helyszínelést még a terepviszonyok is megnehezítették.

A baleset az erdő mélyén történt, ahová mentőautóval nem lehetett behajtani. A helyszínt csak terepjáróval vagy mezőgazdasági járművel lehetett megközelíteni, ezért a hatóságoknak különösen nehéz körülmények között kellett dolgozniuk.

