Traktor nyomott halálra egy férfit Csarodán

Halálos baleset történt a Szabolcs–Szatmár–Bereg vármegyei Csarodán a napokban. Egy 47 éves férfi lezuhant egy traktor pótkocsijáról egy erdei úton. Olyan szerencsétlenül esett, hogy a jármű kerekei áthajtottak rajta, meghalt. A tragédia híre gyorsan elterjedt a településen – számolt be róla a helyi hírportál, a Szon.hu.
Így okozott egy traktor halálos balesetet
A 47 éves férfit sokan ismerték, mivel napszámosként dolgozott egy helyi gazdánál. A halála napján több társával együtt ment ki az erdőbe, hogy elvégezze a munkát. Miután a brigád befejezte a farakodást, elindult haza. A visszaút volt az, ami tragédiába torkollott. A traktor a megrakott pótkocsival és a munkásokkal a településtől nagyjából két kilométerre, egy nehezen járható erdei úton haladt. Egy bukkanón nagyot zökkent.
A hirtelen döccenés végzetes volt: a férfi elvesztette az egyensúlyát, leesett a pótkocsiról, és a kerekek alá került.
Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.
A mentést és a rendőrségi helyszínelést még a terepviszonyok is megnehezítették.
A baleset az erdő mélyén történt, ahová mentőautóval nem lehetett behajtani. A helyszínt csak terepjáróval vagy mezőgazdasági járművel lehetett megközelíteni, ezért a hatóságoknak különösen nehéz körülmények között kellett dolgozniuk. Hogy erre hogyan reagáltak a helyiek, megtudhatja, ha ide kattint, sőt, még videót is láthat a halálos baleset helyszínéről.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.