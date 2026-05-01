Május elsején elesett egy túrázó Hollókő és a Kéz kilátó közötti túraútvonalon, és olyan súlyosan sérült a lába, hogy saját erejéből nem tudta folytatni útját. A szécsényi hivatásos tűzoltók és a Bokori Polgárőr Tűzoltó Egyesület tagjai siettek a segítségére – adta hírül a Nool.hu.

Sérült túrázó a pácban: a tűzoltók hordágyra fektetve vitték le a hegyről a férfit

Fotó: Facebook / Bokori Polgárőr Tűzoltó Egyesület

A sérült férfit előbb hordágyra fektették, majd négyen cipelték ki az erdőből. Levitték a műútig, ahol az önkéntes egyesület terepjárójával folytatta útját, később pedig átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

