Egy férfi olyan brutális sérülést szenvedett el Hollókő és a Kéz kilátó között, hogy a tűzoltóknak kellett közbeavatkoznia. A túrázó egy esés után képtelen volt lábra állni, így a tűzoltók cipelték le a hegyről, mielőtt átadták volna a mentőszolgálat munkatársainak.
Május elsején elesett egy túrázó Hollókő és a Kéz kilátó közötti túraútvonalon, és olyan súlyosan sérült a lába, hogy saját erejéből nem tudta folytatni útját. A szécsényi hivatásos tűzoltók és a Bokori Polgárőr Tűzoltó Egyesület tagjai siettek a segítségére – adta hírül a Nool.hu.
Túrázó a pácban
A sérült férfit előbb hordágyra fektették, majd négyen cipelték ki az erdőből. Levitték a műútig, ahol az önkéntes egyesület terepjárójával folytatta útját, később pedig átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
