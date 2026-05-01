Mi történik a halál után? Meglepő választ ad a tudomány

Egy férfi olyan brutális sérülést szenvedett el Hollókő és a Kéz kilátó között, hogy a tűzoltóknak kellett közbeavatkoznia. A túrázó egy esés után képtelen volt lábra állni, így a tűzoltók cipelték le a hegyről, mielőtt átadták volna a mentőszolgálat munkatársainak.
bokori polgárőr tűzoltó egyesülettűzoltó egyesülethollókősérülttúrázóférfi

Május elsején elesett egy túrázó Hollókő és a Kéz kilátó közötti túraútvonalon, és olyan súlyosan sérült a lába, hogy saját erejéből nem tudta folytatni útját. A szécsényi hivatásos tűzoltók és a Bokori Polgárőr Tűzoltó Egyesület tagjai siettek a segítségére – adta hírül a Nool.hu.

Sérült túrázó a pácban: a tűzoltók hordágyra fektetve vitték le a hegyről a férfit
Fotó:  Facebook / Bokori Polgárőr Tűzoltó Egyesület

Túrázó a pácban

A sérült férfit előbb hordágyra fektették, majd négyen cipelték ki az erdőből. Levitték a műútig, ahol az önkéntes egyesület terepjárójával folytatta útját, később pedig átadták a mentőszolgálat munkatársainak. 

A napokban szántotta fel az internetet az a videó, ahol egy csoport egy vulkánon túrázott, amikor aktív lett a tűzhányó. A felvételeken jól látszik, ahogy az emberek menekülnek az életükért.

 

